Vader van verdronken peuter veroordeeld tot 7 jaar cel

Paul den B., de vader van de 3-jarige jongen die vorig jaar december in het Noord-Willemskanaal tussen Assen en Groningen verdronk, is veroordeeld tot zeven jaar cel voor doodslag. Dat heeft de rechtbank in Assen dinsdag geoordeeld. Volgens de rechter nam Den B. bewust risico’s die leidden tot het overlijden van zijn zoontje.

Den B. nam de 3-jarige Sven op 18 december mee naar de oever van het kanaal, naar eigen zeggen om „bootjes te kijken”. Daar wilde Sven volgens zijn vader in het water plassen. Ze stopten op een steil stukje van de oever en het jongetje viel in het water. Den B. ging zelf het water in om hem te zoeken, maar kon de jongen niet vinden. Hulpverleners wisten Sven na 53 minuten uit het water te halen. Hij overleed op 31 december aan de gevolgen van ernstig hersenletsel.

Volgens de rechtbank bracht Den B. zijn 3-jarige zoontje „zonder redelijk doel” naar een donkere, afgelegen plek. Eenmaal daar had Den B. de hand van het jongetje niet vastgepakt tijdens het plassen. Toen hij in het water viel, deed Den B. bovendien niet genoeg moeite Sven te redden. Zo duurde het minuten voor Den B. in het water lag. Tegen zijn zus had Den B. opgebiecht dat hij nog geen minuut in het water was geweest om te zoeken naar Sven.

Twijfel

Tijdens de rechtszaak werd meermaals door getuigen twijfel geuit of de verdachte er alles aan had gedaan om zijn zoontje te redden. Zo had Den B. twee jaar voor het drama in overspannen toestand naar Svens moeder geappt: „Als God niet snel ingrijpt, kan dit leiden tot een familiedrama.” Toen Den B.’s broer vroeg of hij daarmee de dood van Sven bedoelde, antwoordde de verdachte: „Dat houd ik liever voor mezelf.”

Bij een huiszoeking in december vond de politie een envelop met daarin teksten voor een uitvaart, inclusief muziek. Ook lag er een routeplanner waaruit bleek dat Den B. eerder bij het kanaal was geweest. Tijdens gesprekken met zijn nieuwe vriendin, getapt door de politie, ging het bovendien nooit over de moeder van Sven en haar verdriet, maar enkel over de toekomst van het stel.

Lees ook: Kon of wilde vader zijn zoontje (3) niet uit het koude kanaal redden?