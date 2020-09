Triodos moet het na veertig jaar zonder Peter Blom klaren

Wie naar het Nederlandse bankenlandschap kijkt, ziet de laatste jaren heel veel groen. ABN profileert zich als de grote groene bank, ING wil de wereld een beetje beter maken met bankieren en ook Rabobank beroept zich op een groen profiel. Maar wie aan de gemiddelde Nederlander vraagt om één duurzame bank te noemen, zal negen van de tien keer het antwoord ‘Triodos’ krijgen.

De ijzersterke reputatie van Triodos als dé groene bank is voor een groot deel te danken aan ‘de groene bankier’, directeur Peter Blom. De nu 64-jarige Blom staat al sinds 1997 aan het roer van de instelling, en wist de idealistische duurzame bank uit te bouwen van een niche-speler tot een bank met 700.000 klanten en een balanstotaal van 13 miljard euro. Nog steeds klein vergeleken bij de Grote Drie, maar toch.

Dinsdag kondigde Triodos het vertrek van Blom als algemeen directeur van de bank aan. Alvast, want hij vertrekt pas „in de loop van 2021”, schrijft de bank in een verklaring. President-commissaris Aart-Jan de Geus zegt daarin ook: „Peter Blom is een groot bankier en zijn leiderschap en toewijding aan de missie van Triodos Bank - bewust omgaan met geld om positieve ontwikkeling in de samenleving te creëren, waarbij menselijke waardigheid centraal staat - hebben de bank gebracht naar waar die vandaag staat. Hij is een voorbeeld geweest voor vele generaties medewerkers en klanten van Triodos Bank, en is dat nog steeds.”

Liever in vegetarisch restaurant

Daarmee komt met recht een einde aan een tijdperk voor de bank in Zeist. De in Leiden geboren Peter Blom, oudste van drie broers, begon in de jaren zeventig aan een studie economie aan de VU in Amsterdam. Die studie kon hem maar weinig inspireren en hij koos ervoor te gaan werken, eerst in een vegetarisch restaurant in Amsterdam, later runde hij een ideële boekwinkel.

Ruim veertig jaar geleden, in 1979, liep Peter Blom als vrijwilliger binnen bij de Triodos Foundation, een stichting die begin jaren zeventig was opgericht met als doel positieve, duurzame verandering in gang te zetten. Toen een jaar later uit de stichting de Triodos Bank werd opgericht, ging Blom daar aan de slag als kredietmedewerker. Hij klom al snel op tot zakenbankier en in 1989 werd hij directeur. Acht jaar later kreeg hij de leiding over de bank.

Ongekende groei

De financiële crisis van 2008 was voor Triodos een periode van ongekende groei. Terwijl het vertrouwen in de bancaire sector daalde, steeg het aantal klanten van de duurzame bank met procenten tegelijk. En sinds klimaatverandering en het klimaatakkoord van Parijs bovenaan de politieke agenda’s staan, is de bewustwording daarover ook bij burgers toegenomen. Het leidde tot een gestage groei van de bank.

Blom is een groot aanhanger van de antroposoof Rudolf Steiner – „alles van gelezen” zei hij in 2011 tegen NRC. Het maakt dat hij geen onderscheid ziet (of wil zien) tussen werk en idealen. Klassieke economen kunnen hem nog steeds niet boeien. Liever kijkt hij naar denkers die zich rekenschap geven van de beperkingen van economische groei. In 2009 kreeg Triodos ook internationaal erkenning: de bank werd door de Financial Times uitgeroepen tot duurzaamste bank ter wereld.

Plek in de schaduw

Het feit dat Triodos als duurzaam alternatief op de Nederlandse markt aanwezig was en is, heeft een positieve invloed gehad op de verduurzaming bij andere financiële instellingen, zeggen vriend en vijand. Zo zorgde Triodos er achter de schermen voor dat de Nederlandse financiële instellingen een grotere rol gingen spelen aan de klimaattafels, waar het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord is vormgegeven. Belangrijker nog dan zelf aan de haal te gaan met groene successen, vindt Blom het dat anderen het ook gaan inzien. Dus toen de toenmalige bazen van ING en ABN (Ralph Hamers en Kees van Dijkhuizen) en Rabo-topman Wiebe Draijer zich vorig jaar voorafgaand aan een VN-klimaattop trots lieten interviewen over het belang van duurzaamheid en verantwoordelijk bankieren, koos Blom voor een plek in de schaduw.

Blom is altijd een optimist gebleven, ondanks het feit dat de wereld lange tijd een andere kant op bewoog dan hij zou willen. „Mijn vertrouwen in de mensheid loopt wel eens een deuk op, maar dat verlamt me niet”, zei hij daarover.

„Dan schuift Triodos gewoon op”

De Raad van Commissarissen is inmiddels begonnen met de zoektocht naar een opvolger voor Blom. Mededelingen daarover zijn nog niet gedaan. Blom laat Triodos achter in een lastige periode. De impact van corona lijkt mee te vallen voor Triodos, maar de bank moest ook geld opzij zetten wegens de algehele economische situatie. De negatieve rente speelt ook Triodos parten en met de verduurzaming van het hele bankenlandschap is het onderscheidend vermogen van Triodos aan het afnemen. Blom ziet dat laatste niet als een bedreiging, zei hij tegen het FD. Als iedereen in windenergie gaat beleggen, schuift Triodos gewoon op „naar de meer specialistische projecten binnen die sector, zoals kleinere gemeenschapsinitiatieven.”

Lees ook: Triodos voert een negatieve rente in vanaf ton aan spaargeld