Tranendrinkend

De bloemenpracht in een Tiroler alpenwei zorgt voor een uitbundig vlinderleven dat we thuis in onze verdroogde en botanisch verarmde weilanden niet meer kennen. Overal vliegen bruine zandoogjes, klaverblauwtjes, tweekleurige hooibeestjes en zelfs koningspages. Aan een bosrand waar we even langs een beek rusten, vliegt een bruinzwarte vlinder rusteloos in het rond. Als hij op het groene canvas van mijn rugzak gaat zitten, verschijnt de oranje vleugelband met daarin opvallende zwarte oogvlekken met spierwitte kernen. Ik ken de soort niet, maar met de iObs-app is het snel duidelijk dat het de zomererebia (Erebia aethiops) is, een algemene soort in de Alpen. Niets nieuws onder de zon, maar dat verandert wanneer de vlinder op de neus van mijn dochter landt. „Het kriebelt heel erg, pappa” zegt Anna Inez (12) die het insect wonderwel zijn gang laat gaan, zelfs als het langzaam richting haar oog beweegt. In dit soort gevallen schiet ik, zelfs in de vakantie, in een geconcentreerde observatiemodus: de vlinder – een mannetje – zit inmiddels op haar wang en peurt met zijn roltong tussen haar toegeknepen oogleden. Mijn bloedeigen kind ondergaat een overduidelijke poging tot ‘lachryfagie’ – het drinken van traanvocht – nota bene door een Europese dagvlinder!

Dankzij decennialang onderzoek van Hans Bänzinger is dit gedrag bekend, maar uitsluitend bij tropische motten, vliegen en bijen. De Zwitserse entomoloog illustreerde de talloze artikelen die hij over lachryfagie publiceerde steevast met afschrikwekkende foto’s van zijn eigen opengesperde ogen waarin insecten zich vaak in slagorde gulzig te goed doen aan zijn traanvocht.

Dit tranendrinken is inmiddels vastgesteld bij meer dan honderd insectensoorten die daarbij op zoek zijn naar natrium en eiwitten, voornamelijk bij runderen, paarden, herten en olifanten en in mindere mate bij kaaimannen, schildpadden en vogels. Ongeveer 25 insectensoorten, het meest nachtvlinders, zuigen ook vocht uit de ogen van mensen. Bij traandrinkende vlinders fungeert de roltong als zuigorgaan dat speciaal is uitgerust met venijnige stekels en weerhaken (voor de houvast) maar met een flexibele punt om het slachtoffer niet nodeloos te irriteren. Bänzinger voelde alleen extreme pijn bij de mot Lobocraspis griseifusa met dichtgeknepen ogen. Bij open ogen ervoer hij niets noemenswaardigs of ‘speldenprikjes’. Anna Inez typeerde het gevoel als „irritant”.

Na krap twee minuten vliegt de vlinder weg en landt (vanwege mijn bril?) op mijn onderlip. Ik kan mijn eerste reflex (pets!) naar net onderdrukken.

