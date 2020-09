Topcrimineel Taghi zegt na arrestatie te zijn gemarteld in Dubai

Ridouan Taghi zegt na zijn arrestatie in Dubai vorig jaar 72 uur te zijn gemarteld door agenten uit Dubai en Marokko. Dat heeft de meest gezochte crimineel van Nederland dinsdag in een verklaring aan EenVandaag geschreven. „Ik werd vastgehouden in een kamer met vrieskou en bewerkt met elektroshocks”.

In december vorig jaar werd Taghi na een jarenlange zoektocht in een villa in Dubai gearresteerd. Het is voor het eerst dat de topcrimineel reageert op zijn aanhouding. „In Dubai werd mij, terwijl ik plat op de grond lag, een pistool op het hoofd gezet. De agenten vertelden dat ze opdracht hadden gekregen om mij dood te schieten. Daarna ben ik helemaal in elkaar getrapt”, heeft hij aan EenVandaag geschreven. Volgens hem werd hij onder meer in zijn gezicht „geslagen en geschopt” en vastgebonden met tiewraps.

‘Foto’s van politie Dubai nep’

Het programma heeft ook foto’s van Taghi gepubliceerd die zouden zijn gemaakt bij aankomst in Nederland, bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van Vught. De beelden zijn met toestemming van Taghi en zijn advocaat vrijgegeven en laten de verwondingen zien die de topcrimineel zou hebben opgelopen bij zijn arrestatie, stelt EenVandaag. De foto’s zijn gemaakt door een arts van het Nederlands Forensisch Instituut.

Foto’s die de politie van Dubai eerder zelf van de arrestatie naar buiten bracht, zijn volgens Taghi bewerkt: „Ik vertel dit omdat het een nepfoto is. Alle wonden in mijn gezicht, zoals mijn gebroken neus, zijn weggephotoshopt”.

EenVandaag meldt dat de NFI-arts in kwestie inderdaad verwondingen vaststelde bij de crimineel. Het zou gaan om een afdruk van een laars op zijn voorhoofd, een gebroken neus en „huidbeschadigingen aan romp en schouder”, die zouden passen bij de stroomstoten van een taser. Volgens Taghi’s advocaat Inez Weski gaat het om verwondingen als gevolg van „systematische wijze van martelen”. Op de foto’s is te zien dat Taghi verkleuringen rond zijn ogen heeft en rode striemen op zijn voorhoofd.

Nederlandse agenten waren vermoedelijk niet betrokken bij de praktijken - het zou gaan om politieagenten uit Dubai en Marokko. Desondanks vindt Weski dat Nederland de zaak moet uitzoeken: „Je kunt een marteling uitbesteden. Je kunt toezien, je kunt vervolgens iemand overgedragen krijgen”, laat ze aan het programma weten. Het Openbaar Ministerie bevestigde eerder dat Taghi gewond was toen hij naar Nederland werd gebracht.

Taghi wordt er in Nederland van verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie en opdracht te hebben gegeven tot een reeks liquidaties. De groep rondom de crimineel staat terecht in het omvangrijke Marengo-proces, waarin Nabil B. als kroongetuige optreedt.