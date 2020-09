Tips voor het Nederlands Film Festival

I.M.

De opvolger van Michiel van Erps alom geprezen speelfilm Niemand in de stad is de vierdelige dramaserie I.M. – naar het bekende boek van Connie Palmen. Wende Snijders speelt de schrijfster, Ramsey Nasr speelt haar grote liefde Ischa Meijer. De hele serie is op zondag 27 september van 11.00 tot 17.00 uur te zien in Utrecht en bioscopen in het hele land.

Drive-inbioscoop

Bij Pathé Utrecht Leidsche Rijn verrijst een heuse drive-inbioscoop op de parkeerplaats. Daar worden ter ere van het 40-jarige bestaan van het festival zes films vertoond, die zeker zijn van hun status als klassiekers van de vaderlandse cinema: Wolf, De noorderlingen, Simon, Spoorloos, Flodder en Brimstone.

De Dick Maas Methode

Bewonderend, naar volledigheid strevend portret van de toppen en dalen in de lange carrière van een meester van de genrefilm: Dick Maas, regisseur van onder meer De Lift, Flodder en Amsterdamned. Documentairemaker Jeffrey De Vore kreeg de notoir zwijgzame filmmaker toch aan de praat, al zal Maas wel nooit een echte flapuit worden.

La última primavera

Regisseur Isabel Lamberti vroeg een gezin in een sloppenwijk bij Madrid om na te denken over de toekomst en vervolgens zichzelf te spelen in rollen die zijn gebaseerd op hun mogelijke toekomstscenario’s. De sloppenwijk staat op het punt om tegen de vlakte te gaan; hoe zal het leven verder gaan? Interessante mengvorm van feit en fictie.

Masterclasses

NFF wist opvallend talent te strikken voor een online-masterclass op NFF. Pianist en componist Chris Bowers verzorgde de muziek voor When They See Us van Ava DuVernay en Green Book. In die laatste film was hij ook de ‘piano-double’ voor hoofdrolspeler Mahershala Ali. Animator Kim Keukeleire werkte samen met Tim Burton en Wes Anderson. Ze was tevens animation director van het geliefde Ma vie de Courgette. Robert Stromberg is een productiondesigner die Oscars won voor Avatar en Alice in Wonderland.

Marionette

Thekla Reuten overtuigt in een psychologische horrorfilm als een zelf getraumatiseerde psychiater die in haar werk op een kind stuit dat wel eens over demonische krachten zou kunnen beschikken. Regie en scenario van Elbert van Strien, die het idee opnieuw oppakte en uitwerkte van zijn eindexamenfilm aan de Filmacademie in 1993. Daarmee won hij destijds een Gouden Kalf. Engelstalig.

