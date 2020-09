Allereerst: dikke hartjes voor LinkedIn. Het sociale netwerk is een instituut geworden waar je handig mensen kunt vinden, contacten legt en artikelen kunt delen.

Maar je kunt er ook (stiekem) opzoeken wat die arrogante klasgenoot van vroeger doet (‘kartrekker gemeente Schubbekutteveen’) of hoe die knappe medestudent er tegenwoordig uitziet (yup, nog steeds oogverblindend) – ik zou in ieder geval niet meer zonder kunnen. Maar.

We moeten het wel eens even hebben over de taal die op LinkedIn aan het ontstaan is. Een nederig toontje van valse bescheidenheid dat je ook veel ziet op Facebook en Instagram.

Dat vond althans Jochem Westerhof, die me via Twitter de ‘LinkedIn Nederig Opscheppen Bingo’ stuurde, een ‘bingokaart’ met 25 uitdrukkingen als ‘supertrots’, ‘mooi om te zien dat’, ‘vandaag mocht ik’ – ik kreeg er ook spontaan uitslag van.

Dat hebben meer mensen bij deze taal, zo bleek toen ik ernaar vroeg op Twitter. „Tenenkrommend” en „om te kotsen” vonden zelfs een paar en „LinkedIn begint steeds meer op Facebook te lijken.” En dus maakte ik maar even een overzicht.

Zoals allereerst dat ‘mogen’. Als in: ‘ik heb interessante gesprekken mogen voeren, ik heb prachtige ‘events’ mogen organiseren, ik heb mogen samenwerken’: jongens. Het lijkt me logisch dat jullie dat allemaal móchten. Het zou pas écht vermeldenswaardig zijn als jullie het níét hadden gemogen, maar het tóch gedaan hadden. Stop daar dus maar mee.

Net als met al die ‘dankbaarheid’, zo vinden lezers. ‘Dankbaar’ dat je bij een slaapverwekkende online sessie hebt zitten dutten, dankbaar dat je op een oude knol hebt gezeten tijdens de paardencoaching, dankbaar dat je in een team hebt mogen werken – serieus? Is dankbaar niet veel meer een woord dat je gebruikt voor de geboorte van een kind, dat je ouders nog leven, of dat je überhaupt werk hebt?

Net als al die andere clichés op LinkedIn, zoals ‘wat een voorrecht om’, ‘superblij’, al die ‘passie’ ook (ik kwam ooit iemand op LinkedIn tegen die een passie had voor matrixsturing), al die dingen die ‘fijn’ zijn: fijne teams, fijne mensen, al dat ‘mooie’ – mooie organisaties, mooie collega’s, mooie prestaties. Pffff…

Al die ‘gepaste trots’ ook (wie bepaalt wat gepast is?), de ‘supertrots op jou!, nee, ik ben supertrots op jou!!! – klef klef klef. Of ‘superspannend!’ Lieve mensen, een solozeiltocht rond de wereld is superspannend, of een rondreis door Irak. Niet een kop koffie met een nieuwe collega.

Geef liever je eigen definities van mooi, trots, passie, fijn, inspirerend of superspannend in plaats van clichés te gebruiken die nu langzaam hun kracht verliezen.

Leg ook liever uit waaróm je zo trots bent, waaróm je het zo inspirerend vond. Dat zegt toch veel meer dan die holle kreten? Bovendien worden mensen dan ook écht wijzer van je post en leren ze er mogelijk zelfs iets van.

Maar er zijn ook uitdrukkingen die ik niet goed snap op LinkedIn. Zoals ‘tijd voor een volgende stap’ of de ‘logische stap’ waarmee jullie een nieuwe baan aankondigen. Want hoezo is het ‘tijd’, wanneer is het logisch? Omdat je collega’s je een eikel vonden? Omdat je het verpest had? Dat staat er nooit bij.

Ik mis sowieso vaak veel cruciale details op LinkedIn. Dan lees ik bijvoorbeeld dat iemand ‘terugkijkt op mooie jaren met een mooi team met fijne collega’s van wie ik veel heb mogen leren’ en dan denk ik altijd: waarom ga je dan weg?

Zijn al die opgewonden superblije nieuwebaanberichten bovendien niet een enorme klap in het gezicht van je vorige collega’s? Zeker de mensen die hun overstap ‘transfernieuws’ noemen, haha. Of schrijven: ‘het is officieel! Ik mag het eindelijk zeggen! The word is out.’ Alsof er al maanden in de wandelgangen van de VN, de NASA of in de catacomben van Camp Nou over geroezemoesd is, in plaats van dat jij het ene saaie kantorenpark voor het andere hebt verwisseld.

Heel ergerlijk vinden lezers verder de ‘we zijn genomineerd voor de onbekende-en-zelfbedachte-award-die-helemaal-niets-betekent’-berichten. De zzp’ers die zich ‘director’, ‘owner’ of ‘founder’ noemen – tenzij het ironisch bedoeld is. De gênante berichten van ‘coaches’ die zich in de comments tegen een positief bericht gaan lopen aanschurken met teksten als ‘zo mooi om te zien dat Willem nu weer goed in zijn vel zit’. Of de mensen die je post gebruiken om reclame voor zichzelf te maken – wegwezen.

Mag je dan helemaal niet meer opscheppen op LinkedIn? Zeker wel! Maar laat dat neppe politiek correcte toontje los en zeg wat je écht op je lever hebt. Is natuurlijk ‘supereng’, en het kan maar zo gebeuren dat er na lang nadenken dan toch nog steeds ‘trots, dankbaar en gelukkig’ staat, zoals ik zelf geregeld schrijf bij het verschijnen van alweer een slaapverwekkend boek. Maar dan weten we in ieder geval dat je het méént.

Het was in ieder geval een voorrecht om jullie met deze column te hebben mogen inspireren #omg #blessed #lovemyjob!

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.

