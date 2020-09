SP-burgemeester Emile Roemer van Heerlen naar Alkmaar

Emile Roemer wordt per 1 oktober waarnemend burgemeester van de gemeente Alkmaar. Dat hebben de gemeentefractievoorzitters en commissaris van de koning in Noord-Holland Arthur van Dijk dinsdag bekendgemaakt. De 58-jarige voormalig partijleider van de SP maakte vorig week bekend dat hij na tweeënhalf jaar zou stoppen als waarnemend burgemeester van Heerlen.

Roemer vervangt huidig burgemeester Piet Bruinooge (CDA), die op eigen verzoek stopt. Bruinooge (65) kondigde half augustus na 14 jaar zijn afscheid aan en liet toen in een brief weten dat het burgemeesterschap hem „steeds zwaarder” viel, deels vanwege zijn gezondheid. Door zijn aftreden ontstond een periode van langer dan drie maanden zonder burgemeester, waardoor de gemeente op zoek moest naar een waarnemend burgemeester.

Roemer schreef in maart 2018 geschiedenis als eerste SP-burgemeester ooit. De partij was altijd tegen het benoemen van burgemeesters, omdat de besluiten daarover in „achterkamertjes” genomen zou worden. Roemer was eerder wethouder in Boxmeer (2002-2006), lid van de Tweede Kamer (2006-2017) en lijsttrekker van de SP bij de verkiezingen van 2012 en 2017. In Alkmaar blijft Roemer naar verwachting waarnemend burgemeester tot 2021. De gemeente Alkmaar streeft ernaar om voor het zomerreces 2021 een nieuwe burgemeester te benoemen en installeren.