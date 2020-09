Rutte houdt vol dat mondkapjesadvies medische afweging was

Premier Mark Rutte houdt vol dat het RIVM-advies aan personeel in de ouderenzorg om geen mondkapjes te gebruiken, gebaseerd was op een medische beoordeling en niet op schaarste aan materiaal. Rutte: „De sector vroeg aan het RIVM: zijn mondkapjes noodzakelijk? Het antwoord was: medisch gezien niet”, zei Rutte in debat met een uiterst kritische Tweede Kamer vanavond. „Vervolgens is er wel gevraagd ze dan ook niet te gebruiken omdat er schaarste was”.

De mondkapjesrichtlijn die tijdens het begin van de coronacrisis gold, werd halverwege augustus stilzwijgend aangepast. Sindsdien worden mondkapjes in de ouderenzorg wel noodzakelijk geacht, ook bij vluchtige contacten. De Kamer wil weten welk wetenschappelijk onderzoek er aan de verandering van de richtlijn ten grondslag lag.

Volgens Rutte werd er enkel een aanpassing gedaan, omdat de richtlijn onduidelijkheid opleverde. Beschermingsmiddelen in ziekenhuizen waren wel vanaf de uitbraak van het virus verplicht gesteld. Rutte benadrukte dat RIVM-directeur Jaap van Dissel inmiddels heeft toegegeven dat het beter zou zijn geweest als de aanpassing duidelijker was gemeld.

De Tweede Kamer is verder kritisch over de gebrekkige testcapaciteit bij de GGD’s en het gebrek aan maatregelen die een snelle toename van het aantal coronabesmettingen hadden moeten voorkomen. „Wie denkt werkelijk dat het schrappen van het laatste rondje in de kroeg deze trend gaat keren?”, vroeg PvdA-leider Lodewijk Asscher zich retorisch af.

Premier Rutte kondigde aan alle ontwikkelingen scherp in de gaten te houden en weer op regelmatige basis een persconferentie te gaan houden na advies van het Outbreak Management Team (OMT) en overleg met de veiligheidsregio’s. Waarschijnlijk zal dit elke twee weken gaan gebeuren.

Premier Rutte en PvdA-leider Asscher. Foto Bart Maat/ANP

