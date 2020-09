‘Rocks’: vriendinnenkring met unieke energie

De vakantie is afgelopen en in Oost-Londen gaan Rocks en haar vriendinnen weer naar school. In de verte glinsteren de karakteristieke futuristische kantoortorens van het financiële hart van de stad. In de klas ondervraagt de juf de meiden over hun toekomstplannen. Advocaat wil de een worden. Verpleegster de ander.

De witte onderwijzeres is snel, iets te snel misschien, met het temperen van die dromen. ‘Zijn jullie cijfers daar wel goed genoeg voor?’ is kort voor het rekensommetje dat zegt dat een dubbeltje nooit een kwartje kan worden. Een moedeloze vorm van berustend racisme in die multi-etnische klas die bruist van vriendschap en loyaliteit.

Zijn de plannen van de Brits-Nigeriaanse Rocks, die visagiste wil worden, per se realistischer? Niet als blijkt dat ze plotsklaps met de zorg voor haar jongere broertje wordt opgezadeld omdat haar moeder spoorloos verdwijnt omdat die ‘tijd voor zichzelf’ nodig heeft. De wereld die daarachter schuilt laat zich alleen maar raden. Een psychische aandoening? Verslavingsproblematiek? Het doet er niet toe. Wat ertoe doet is het magnifieke portret dat de film schildert van een meisje dat weet dat ze alles op alles moet zetten om haar broertje en zichzelf uit handen van instanties te houden. Een meisje dat daar niet aan toe is. Maar het doet. En een meisje blijft. Niet een semi-snel-volwassen wordend vehikel voor de ideeën van de makers.

Voor Rocks werkte ervaren filmmaker Sarah Gavron (Brick Lane; Suffragette) nauw samen met ‘associate director’ Anuradha Henriques en scenarist Theresa Ikoko en samen lieten ze de film al workshoppend ontstaan met de jonge hoofdrolspeelsters. Die unieke energie is niet alleen terug te zien in de telefoonfilmpjes en Instastories die door de film gestrooid zijn, maar sprankelt in de dialogen, en vooral in de volstrekt ongeëvenaarde over elkaar rollende en tollende loyaliteit die de meiden voor elkaar voelen. Inclusief de kleine strubbelingen en ruzietjes en de heftige beslissingen die ze moeten nemen.

Het is verleidelijk om het realisme van de film te prijzen, het gevoel dat je voor even onderdeel wordt van die levens, en geen toeschouwer. Net zoals Gavron wist dat ze om culturele toe-eigening te voorkomen als regisseur ook geen toeschouwer van haar eigen film kon blijven, maar intensief samen moest werken met mensen uit de gemeenschap waar de film uit voortkwam. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe verhalen niet ‘over’ mensen hoeven te gaan, maar ‘van’ mensen kunnen zijn.

Het draagt allemaal bij aan de authenticiteit van de film. Maar authenticiteit is zoveel meer dan dat. Het openbaart zich ook in de momenten waarop de film zweeft en duikt en swingt, en de realiteit net zomin schuwt als de hoop. De momenten waarop Rocks rent en raast en stilstaat in het ochtendlicht en de City in de verte onwerkelijker schijnt dan ooit. Niet omdat hij onbereikbaar is. Maar omdat het echte leven zich elders afspeelt. In Hackney. Op de eerste dag na de vakantie.

Drama Rocks Regie: Sarah Gavron. Met: Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu. In: 24 bioscopen ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 september 2020