Pia Dijkstra (D66) verlaat Tweede Kamer na verkiezingen

D66-Kamerlid Pia Dijkstra (65) verlaat de Tweede Kamer na de verkiezingen van maart komend jaar. Dat schrijft ze dinsdag op sociale media. In een interview met de Volkskrant vertelt Dijkstra dat ze rond de verkiezingen de pensioenleeftijd bereikt. „Dan is het tijd voor een nieuwe generatie. En ik wil zelf weer baas zijn over mijn tijd”, aldus het Kamerlid.

Dijkstra zit momenteel tien jaar in de Kamer en hield zich met name met medisch-ethische vraagstukken bezig. De bekendste wet van haar hand, de Donorwet, ging op 1 juli dit jaar in. Deze legt vast dat iedereen automatisch orgaandonor is, tenzij zelf anders aangegeven. Ook werkte ze mee aan de wet Voltooid leven. Deze werd in juli bij de Kamer ingediend en wordt waarschijnlijk na Dijkstra’s vertrek behandeld. Deze wet moet ouderen boven de 75 ook wanneer ze niet ziek zijn de mogelijkheid geven om euthanasie te krijgen.

Verhard debat

Aan de Volkskrant vertelt Dijkstra dat ze via sociale media en e-mail toenemend negatieve reacties kreeg op haar werk, ook van „serieuze partijen”. Zo noemde CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg D66 een partij die enkel geobsedeerd is met de dood. Van Toorenburg liet later weten het niet zo bedoeld te hebben.

Het is volgens Dijkstra een teken van de verharding van het maatschappelijk debat, dat vooral door sociale media „lelijk” is geworden. „Als zelfs collega’s dit soort uitlatingen doen, daar word ik bang van. Ik vind het gevaarlijk”, zei Dijkstra. Ook door de dood van Els Borst, vermoord door een verwarde man, werd Dijkstra naar eigen zeggen voorzichtig. „Toch ben ik al die jaren met de trein naar Den Haag gekomen.”

Voordat ze de politiek in ging, was Dijkstra was programmamaker en presentatrice. Van 1988 tot 2000 presenteerde ze het NOS Journaal. Daarna stapte ze over naar de AVRO, waar ze actualiteitenprogramma’s als EenVandaag en Hoe bevalt Nederland? presenteerde. Dijkstra kwam na de verkiezingen in 2010 met behulp van 15.705 voorkeursstemmen in de Tweede Kamer, elf meer dan de toenmalige kiesdrempel vereiste. Tijdens de verkiezingen van 2017 haalde ze ruim 120.000 voorkeursstemmen.