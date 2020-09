Oud-minister Bruno Bruins naar Haagse vervoerder HTM

Voormalig VVD-minister van Medische Zorg en Sport Bruno Bruins is per 28 september de nieuwe interim-directeur van het Haagse openbaarvervoerbedrijf HTM. Dat heeft de vervoerder in de gemeente Den Haag en Metropoolregio Rotterdam Den Haag dinsdag bekendgemaakt. Zijn benoeming is vandaag bekrachtigd door het Haagse college van burgemeester en wethouders.

Bruins neemt de functie over van Jaap Bierman, die deze zomer ernstig ziek werd. Hij ondergaat momenteel een langdurige behandeling, meldt HTM. „De aanleiding, de ziekte van Jaap Bierman, is heel vervelend, maar ik vind het eervol om Jaap in deze periode te vervangen”, schrijft Bruins bij de bekendmaking van zijn tijdelijke aanstelling. „Ik heb zin om weer in de ov-sector aan de slag te gaan. HTM staat de komende periode voor grote uitdagingen, net als andere bedrijven in het ov.” Bruins werkte in het verleden ook voor HTM als personeelsmanager en hoofd strategie en later als bestuurslid van busmaatschappij Connexxion.

Op 19 maart maakte Bruins te midden van de coronacrisis bekend dat hij per direct stopte als minister. Een dag daarvoor was hij flauwgevallen tijdens een debat in de Tweede Kamer. „Het bestrijden van van deze coronacrisis vergt topsport van het hoogste niveau. En ik heb moeten constateren dat mijn lichaam dat wegens oververmoeidheid op dit moment niet meer aan kan”, schreef hij bij zijn aftreden.

Voor zijn ministerschap was Bruins staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (kabinet-Balkenende III), voorzitter van de raad van bestuur van uitkeringsinstantie UWV (2012-2017) en wethouder in Den Haag (2000-2006).