‘Nepkorting’ voor collectief verzekerden verdwijnt

Nadat de collectiviteitskorting van zorgverzekeraars afgelopen jaren een steeds ongemakkelijker politiek dossier was geworden, schaft minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) haar per 2023 definitief af. Bijna twee derde van de verzekerden heeft een collectiviteitskorting – een korting op de basispremie voor groepen zoals werknemers van een bedrijf. Kortingen op aanvullende verzekeringen blijven toegestaan.

De korting was door haar voorganger, de in maart afgetreden Bruno Bruins (VVD), per januari 2020 al verlaagd van maximaal 10 naar 5 procent. Hij noemde het een „nepkorting”, waarbij de premie eerst verhoogd wordt om deze verhoging vervolgens aan sommigen terug te geven alsof het een korting is.

Individueel verzekerden betalen volgens de minister mee aan de korting van collectief verzekerden

Dat is nog steeds het belangrijkste argument tegen de korting. „De collectiviteitskorting wordt niet gefinancierd op basis van een besparing op de zorguitgaven, maar via een opslag op de premie”, schreef Van Ark dinsdag aan de Tweede Kamer. „Individueel verzekerden betalen via de premieopslag mee aan de korting van collectief verzekerden.”

Ook onderling betalen collectief verzekerden voor elkaars korting. In de praktijk krijgen studenten en werkgevers gemiddeld de hoogste kortingen, ouderenbonden en gemeenten die collectiviteitskortingen geven aan bijvoorbeeld sociale minima de laagste. Van Ark: „Verzekerden via een patiëntencollectiviteit of gemeentepolis betalen mee aan een hoge collectiviteitskorting voor studenten en werknemers. Dat is zeker niet de bedoeling.”

Een ander belangrijk argument tegen de collectiviteitskorting is dat het kiezen van een zorgverzekering er verdraaid ingewikkeld door wordt. Er worden 47.000 collectiviteitskortingen aangeboden, terwijl er geen duidelijk overzicht is van alle specifieke collectiviteiten die iemand kan krijgen. Die duizenden collectiviteitskortingen zijn feitelijk terug te voeren op ongeveer vijftig overeenkomsten die zorgverzekeraars in de prakijk aanbieden. Bruins schreef vorige zomer: „Het blijkt dat verzekeraars de zorg inkopen voor al hun verzekerden tegelijk, zonder onderscheid te maken naar collectiviteiten. Daarvoor is het aantal collectiviteiten te groot en de gemiddelde omvang te klein.”

Sinds de wet van 2006

De collectiviteitskorting zoals we die nu kennen, stamt uit 2006. Dat jaar ging het zorgstelsel drastisch op de schop met de nieuwe Zorgverzekeringswet. In het systeem van vóór 2006 was er een onderscheid tussen particuliere zorgverzekeringen en ziekenfondsen. Particuliere zorgverzekeraars boden werkgevers groepskortingen aan voor hun werknemers. Ze wilden daar ook na 2006 mee door. In de nieuwe wet kregen verzekeraars weer de mogelijkheid klanten een collectiviteitskorting aan te bieden.

Toch gebeurde er toen iets paradoxaals, zegt Erik Schut, hoogleraar economie van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. „In de wet kwam te staan dat elke polis die wordt aangeboden, voor iedereen beschikbaar moet zijn. Als verzekeraars specifieke zorginkoopafspraken maken voor de basispolis, moeten anderen die voordelen ook kunnen genieten. De zorginkoop voor collectiviteiten mag dus helemaal niet verschillen van andere contracten.” Echte verschillen mogen er alleen zijn bij aanvullende verzekeringen, niet voor de basispolis.

Schut denkt dat beleidsmakers bang waren voor voorrangszorg. In de jaren negentig gingen grote werkgevers als AkzoNobel en Shell zelf zorg inkopen voor hun werknemers uit frustratie over de lange wachtlijsten die er waren. „Daar ontstond enorme heisa over in de politiek”, zegt Schut. „Het is niet de bedoeling dat mensen om niet-medische redenen voorrang krijgen binnen de zorg.”

Afgesproken werd in 2006 dat met collectiviteitskortingen de financiële voordelen die behaald konden worden met de inkoop voor een collectief (bijvoorbeeld in de administratie), terug zou worden gegeven als premiekorting. Ook was het de bedoeling dat niet alleen werknemers zouden profiteren van collectiviteiten. In de loop der jaren ontstonden er ook zulke verzekeringen voor leden van sportbonden, patiëntenverenigingen, natuurverenigingen en zelfs via de Kruidvat en de ANWB.

Een belangrijke criticus van de collectiviteitskorting werd Chris Oomen, jarenlang de voorman van de kleine tegendraadse zorgverzekeraar DSW. Hij noemde de korting „volslagen belachelijk”, „waanzin”, „discriminatie” en „eigenlijk gewoon stelen”. Tegen het Algemeen Dagblad zei hij dat het in de praktijk een marketinginstrument van zorgverzekeraars is om grote bedrijven aan te trekken. Volgens Oomen bestonden er ook geen administratieve voordelen door collectieve kortingen. „Het is voor een verzekeraar zelfs arbeidsintensiever, want iedere verzekerde moet toch individueel geregistreerd worden.”

Verzekeraars balen

In 2016 concludeerde minister van VWS Edith Schippers (VVD) in een Kamerbrief dat collectiviteiten hun oorspronkelijke verwachting niet waarmaakten. In juni bleek uit een rapport in opdracht van VWS dat bij minder dan een vijfde van de collectiviteiten door zorgverzekeraars aannemelijk was gemaakt dat er sprake is van een besparing.

Ook blijkt dat nog steeds het vaakst – bij 86 procent van de contracten – groepskortingen worden afgesloten met werkgevers.

Verzekeraars balen van het besluit en wijzen erop dat zij weinig kans hebben gekregen om te bewijzen dat zij betere, inhoudelijke afspraken kunnen maken voor de groepsverzekeringen. Ook vinden ze dat ze juist met groepensverzekeringen veel goeds hebben kunnen doen op het gebied van preventie, gezondheid voor werknemers, senioren en mensen met een laag inkomen. „We investeren al jaren met collectiviteiten in de gezondheid van verzekerden”, schrijft Karel Stolper, directeur zorgverzekeringen en klantcommunicatie bij CZ op LinkedIn. „Denk bijvoorbeeld aan afspraken die wij met transportbedrijven maakten over de behandeling van slaapapneu. Daar zit waarde in.”

Straks hogere zorgpremie?

Betekent het wegvallen van de collectiviteitskorting straks een hogere zorgpremie? Van Ark denkt dat er „waarschijnlijk” geen gevolgen zijn voor de premie, „aangezien de korting werd gefinancierd uit een opslag”. Wel wordt volgens de minister het aanbod een stuk overzichtelijker.

Ook de sociale minima die bij een gemeentepolis zitten, hoeven volgens de minister niet te vrezen. Die korting is al relatief laag. „Bij circa een kwart van de gemeentepolissen bedraagt de collectiviteitskorting zelfs 0 procent, terwijl ze wel geconfronteerd worden met een premieopslag om de korting van anderen (zoals studenten) mee te financieren.” Daarom, schrijft Van Ark „hoeft de collectiviteitskorting zeker niet voor mensen met een gemeentepolis te leiden tot een premieverhoging”.

„Het wegvallen van de korting betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen om verzekerden te binden”, schrijft Stolper van verzekeraar CZ. Schut denkt ook dat verzekeraars zich komende tijd gaan bezinnen op hoe ze dan toch hun verzekerden kunnen behouden. „Mensen zullen ongetwijfeld minder gebonden zijn aan hun oorspronkelijke verzekeraars als kortingen wegvallen. De kans is groot dat het aantal overstappers toeneemt. Verzekeraars zullen proberen om via de aanvullende verzekering of op andere manieren een aantrekkelijk alternatief te zijn.”