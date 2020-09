In Argentinië zijn sinds 20 maart strenge beperkingen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar de cijfers blijven stijgen. Op maandag werd er een recordaantal van 429 doden binnen 24 uur geregistreerd. Volgens de laatste cijfers van de Johns Hopkins Universiteit zijn er in het land bijna veertienduizend doden door de gevolgen van Covid-19 gemeld en meer dan 650.000 geregistreerde besmettingen.

De economie van Argentinië heeft in het tweede kwartaal van 2020 een historische krimp doorgemaakt. Ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019 kromp de economie van het Zuid-Amerikaanse land met 19,1 procent. Nooit eerder kromp de Argentijnse economie zo fors. De cijfers zijn volgens economen vooral te wijten aan de gevolgen van de coronacrisis.

Minister De Jonge: Opschalen capaciteit ‘complex probleem’

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) heeft tijdens het coronadebat gereageerd op de problemen rondom de testcapaciteit in Nederland. Momenteel ligt die testcapaciteit op 38.000 tests per dag, maar de Jonge erkent dat dit niet genoeg is. „Terugkijkend had ik de testcapaciteit eerder kunnen opschalen, maar in de context van het moment was dat een niet voor de hand liggend besluit”, zei de minister.

Volgens de Jonge gaat het om „een complex probleem”. Zo zou de vraag naar testen na een periode van betrekkelijke rust in de tweede week van augustus ineens hard zijn gestegen. Ook waren er volgens de minister tegenvallers rondom leveranties van testmateriaal.

De regering verwacht dat er de komende weken nog een tekort zal zijn en dat mensen zich niet altijd gelijk kunnen laten testen. Er zal vanaf komende week geprobeerd worden de testcapaciteit te verdubbelen, zodat deze eind oktober op 70.000 tests per dag zit.