Mike van Diem over ‘Karakter’: ‘Ik vond andere periodefilms veel te statisch’

Soms is het een hele puzzel om een restauratie te maken van een oude film. De kwaliteit van de originele negatieven laat te wensen over, of er zijn nog maar weinig aantekeningen van de makers om de oorspronkelijke kleuren en scherpte van de beelden in oude luister te herstellen.

Maar Karakter is 23 jaar geleden gemaakt. De kwaliteit van de oorspronkelijke negatieven was nog relatief goed, vertelt archiefmedewerker Jan Scholten van Eye Filmmuseum in Amsterdam. „Over het algemeen is het originele negatief van een jongere film minder beschadigd”, legt hij uit. „We kijken de print van het begin tot het eind na op vuil en krasjes en ‘poetsen’ die weg.” Daarna wordt gekeken of er nog originele aantekeningen zijn die meer vertellen over de nuances en kleurwaardes die de regisseur en de cameraman oorspronkelijk voor ogen hadden. „In het geval van Karakter hadden we al die analoge filtergegevens nog in het archief. Die zet je dan voor de nieuwe digitale kopie over naar digitale waardes.”

De film vóór de restauratie:



Gemiddeld vereeuwigt Scholten op deze manier tussen vier en tien films per jaar. Alle stappen in het proces documenteert de archivaris ook voor het nageslacht. „De kans is groot dat er in de toekomst nieuwe manieren komen om films nóg beter op te slaan in het archief”, verduidelijkt hij. „In de jaren negentig geloofde men bijvoorbeeld dat Digibeta het ei van Columbus was. Na de bewerking zijn veel originele prints weggegooid, zodat al die informatie verloren is gegaan: doodzonde.”

Het wordt voor regisseur Mike van Diem (38 toen Karakter uitkwam, nu 61) de eerste keer in pakweg tien jaar dat hij zijn epos over de gevreesde deurwaarder Dreverhaven (Jan Decleir) en zijn ambitieuze bastaardzoon Katadreuffe (Fedja van Huêt) terugziet. „Als je een film maakt, dan zie je hem in de montage zeker 150 keer”, rekent hij voor. „Daarna ben je wel even klaar met die beelden. Maar de laatste keer dat ik hem zag, was ik er best van onder de indruk. Het blijft indrukwekkend hoe het ons toentertijd is gelukt zo’n ambitieus project van de grond te krijgen.”

Lesstof op filmscholen

Het was de eerste speelfilm die Van Diem draaide; het verhaal van schrijver Ferdinand Bordewijk sprak hem direct aan. In de jaren daarvoor had de jonge regisseur zeven afleveringen gedraaid van de iconische advocatenserie Pleidooi. „Elke episode had het budget en de productietijd van een telefilm. Ik was warmgedraaid en had heel goed geleerd wat ik wel en niet wilde op een set.”

De kosten van Karakter lagen tussen de 7 en 10 miljoen gulden; Van Diem kreeg alle ruimte om te draaien in Gent, Antwerpen en het Poolse Wroclaw. „Producent Laurens Geels zorgde ervoor dat we voldoende draaitijd hadden, maar ook pauzes tussen de verschillende locaties. Daardoor konden we elke keer weer met hernieuwde energie aan de slag; we hadden geen last van een neerwaartse oververmoeidheidsspiraal die je vaak merkt bij een gehaaste draaiperiode.”

Een van de meest revolutionaire ideeën die Van Diem inbracht, was het draaien met een ‘steadicam’, een handheld camera die bij driekwart van de opnames werd gebruikt. „Ik vond Nederlandse periodefilms altijd zo statisch”, legt de regisseur uit. „Met die steadicam kregen de beelden meteen meer energie. Ik ben er trots op dat Karakter na bijna een kwart eeuw nog steeds op Amerikaanse filmscholen wordt geroemd om die verdienste.”

Karakter: Restored and Unseen gaat in première op 29 september op het NFF.

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven