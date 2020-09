Kabinet wil collectieve korting op zorgverzekering per 2023 afschaffen

Het kabinet wil per 2023 een einde maken aan de collectieve kortingen op zorgverzekeringen. Deze zou voor veel consumenten niet voordelig en niet solidair zijn. Dat schreef minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) maandag in antwoord op Kamervragen over het onderwerp.

Zorgverzekeraars mogen consumenten maximaal 5 procent korting geven op hun premie als ze deze afsluiten via een collectief, bijvoorbeeld een werkgever, gemeente of patiëntenvereniging. Ongeveer twee derde van alle verzekerden maken gebruik van een dergelijke korting. Het idee van de korting was om organisaties beter samen te laten werken en de korting te kunnen verlenen met goedkoper ingekochte zorg of een besparing op zorguitgaven.

Maar dat is volgens de minister niet gebeurd. Verzekeraars verhogen hun premies vaak eerst voordat ze een collectieve korting aanbieden. Zo zijn degenen die korting krijgen nauwelijks goedkoper uit. Consumenten die geen of een lage korting krijgen, betalen bovendien wél de verhoogde premie bij verzekeraars die anderen een korting aanbieden, aldus de minister. Zo betalen ze mee aan (hogere) kortingen van anderen.

Wetswijziging

„Concreet betekent dit dat verzekerden die verzekerd zijn via een patiëntencollectiviteit of gemeentepolis meebetalen aan de hoge collectiviteitskortingen voor studenten en werknemers”, aldus Van Ark. „Dat is zeker niet de bedoeling.” Het afschaffen van de korting vereist een wetswijziging. Van Ark hoop die voor de zomer van 2022 doorgevoerd te hebben, waarmee de korting per 1 januari 2023 afgeschaft kan worden.

Twee jaar geleden halveerde toenmalig minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) de maximale korting die collectiviteitsverzekeringen mogen bieden van 10 naar 5 procent. Hij noemde de korting een „sigaar uit eigen doos” die gebruikt werd als „marketinginstrument”. Veel polissen verschilden volgens de minister behalve in prijs nauwelijks van elkaar, mede door de 51.000 collectieve zorgverzekeringen die er toen waren. Deze zouden de zorgverzekeringsmarkt daarom minder transparant maken.