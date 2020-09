Het sprookje van Silicon Valley

Hij mag dan een liefhebber zijn van het oerhollandse De Scheepsjongens van Bontekoe – „ik heb dat boek wel tien keer gelezen” – dat weerhield de Nederlands-Amerikaanse tech-ondernemer Frank Slootman er niet van een sneer uit te delen naar zijn geboorteland.

In interviews met Het Financieele Dagblad en NRC gaf Slootman afgelopen weekeinde aan dat hij geen hoge pet op heeft van de startupcultuur in Nederland – het land dat hij in de jaren negentig opgelucht achter zich liet.

Nederlanders „missen de drang om op topniveau te presteren” en „zouden liefst drie dagen per week werken”. Kortom, vergeleken met Silicon Valley, de plek waar Slootmans bedrijf Snowflake in mum van tijd groeide tot een beurswaardering van 64 miljard dollar, zijn we goedwillende amateurs met te weinig ‘drive’.

Het is lastig discussiëren met een miljardair die drie succesvolle beursgangen afrondde en de meest succesvolle Nederlandse Amerikaan in Silicon Valley werd. Toch merkte Constantijn van Oranje, beschermheer van de Nederlandse startupbranche, op LinkedIn op dat „er hier wel iets is veranderd sinds het vertrek van Frank Slootman uit Nederland”.

Ter geruststelling: tijdens het gesprek met NRC liet Slootman zich wel lovend uit over Nederlandse techbedrijven als Adyen en Elastic en zelfs ene Constantijn. Alleen haalden die opmerkingen het artikel niet.

Slootman is geen aai-over-de-bol-baas, eerder een notoir ontevreden leider. Daar hoef je geen compliment van te verwachten.

Tijdens het gesprek vergeleek Slootman Silicon Valley met ‘Neverland’, naar het sprookjesachtige verhaal van Peter Pan, „omdat de mensen hier boven de grond zweven en geen relatie met de realiteit hebben”. Ook zit Silicon Valley vol met „zombiebedrijven die nooit genoeg klanten zullen krijgen”.

Silicon Valley is meer een cultuur dan het gebied tussen San Francisco en San Jose. „Het is een mindset, een manier van denken.” Die manier van denken verandert; Slootman ziet met lede ogen aan hoe de maatschappij zich opdringt aan tech-bedrijven: „Dat weren we bij Snowflake bij de deur.” Bezig zijn met de wereld, dat doe je bij maar in je vrije tijd.

Dit is niet het moment om op Silicon Valley te willen lijken. De regio zit in een dubbele lockdown, door corona en bosbranden. Klimaatschade drukt zijn stempel, het extreme verschil tussen arm en rijk verpest de steden.

Trumps immigratieverboden beperken de vrije stroom van talent en kapitaal – dat wat Silicon Valley groot maakte. Vrij ondernemerschap? De Amerikaanse president forceert een afsplitsing van TikTok om zijn vriend, Oracle-oprichter Larry Ellison, te behagen. En de rechter oordeelt dat Trump de vrijheid van meningsuiting beperkt door WeChat te verbieden.

De grote tech-bedrijven liggen onder vuur wegens machtsmisbruik en worstelen met hun maatschappelijke impact.

Als we iets kunnen leren van Silicon Valley is dat marktwaarde niet de enige graadmeter voor succes kan zijn. Dat lijkt me een prima drive.

Marc Hijink schrijft over technologie.

