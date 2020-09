Haar redding vond ze op bladzijde 407

Ongekend Ze waren belangrijk voor de wetenschap, maar deze ongekende vrouwen stonden in de schaduw. ~ Joan Feynman ~ ~ 1927-2020 ~

Zijn het mannen die vrouwen weghouden uit de bètavakken? Of zijn het maatschappelijke conventies? En wie hebben de macht om zulke conventies in stand te houden? Zulke vragen komen op bij het levensverhaal van Joan Feynman, die deze zomer, 93 jaar oud, overleed.

Feynman, telg uit een familie van joden die Rusland en Polen waren ontvlucht, groeide op in Queens in New York. Haar elf jaar oudere broer Richard was er haar held: hij legde haar de stelling van Pythagoras uit, demonstreerde de centrifugale kracht met glazen water en wees haar op het bestaan van atomen. Niemand uit de familie was echt verbaasd dat Richard later uitgroeide tot een gevierd en flamboyant wetenschapper: briljant theoretisch fysicus, vermaard didacticus en Nobelprijswinnaar die soms bongo speelde in nachtclubs. Maar toen zusje Joan de wens uitsprak om ook natuurwetenschapper te worden was haar moeder onverbiddelijk: daarvoor waren vrouwenhersenen ongeschikt.

In een liefdevol stuk in Popular Science uit 2003 beschrijft Feynmans oudste zoon Charles Hirschberg hoe Richard daarna zijn zusje ‘redde’. In het sterrenkundeboek dat hij haar voor haar veertiende verjaardag gaf, vond ze op bladzijde 407 een grafiek die was ontleend aan het werk van sterrenkundige Cecilia Payne. Een vrouw! Het was hét bewijs dat haar moeder ongelijk had.

De Maya-bevolking bestuderen

Dus ging Feynman studeren aan het progressieve Oberlin College, één van de eerste bachelor-opleidingen in de Verenigde Staten die vrouwen toelieten, en daarna promoveren in de vastestoffysica aan de universiteit van Syracuse in de staat New York. Haar veelzijdigheid blijkt uit het tussenjaar waarin ze samen met haar eerste man, antropoloog Dick Hirschberg, in Guatemala de Maya-bevolking bestudeerde. Maar terwijl haar ook al zo veelzijdige broer zijn kansen greep, moest Joan wegens haar keuze voor de natuurwetenschappen juist ‘spitsroeden lopen’, zoals haar zoon het noemde. De ene hoogleraar gaf vrouwen bij voorbaat het laagste cijfer. Een ander zou haar hebben ‘geadviseerd’ om maar op spinnenwebben te promoveren, omdat ze die later in het huishouden zou tegenkomen.

Ze probeerde het wel: thuisblijven met de kinderen en het huishouden doen. Maar ze werd er depressief van en de rest van haar leven dankte ze de psychiater die slechts één remedie zag: solliciteren naar een baan als onderzoeker. Het gaf haar de kans om toch, met vertraging, een carrière op te bouwen. De wisselwerking tussen de zon en de aarde vormde daarin de rode draad.

Feynman bestudeerde de vorm van de magnetosfeer die de aarde beschermt tegen de regen van geladen deeltjes uit de zonnewind. Ze ontdekte dat moeilijk op te sporen zonnestormen zich verraden door de aanwezigheid van helium. Ze verfijnde het begrip over de wisselwerking tussen de geladen deeltjes daarin en de aardse atmosfeer die tot het noorderlicht leidt – een van de fenomenen waarmee haar grote broer haar liefde voor de natuurwetenschappen had aangewakkerd. En terwijl haar resultaten wereldwijd werden gebruikt om satellieten bestendiger te maken tegen zonnewind en zonnestorm, verplaatste Feynman, met haar tweede man Alexander Ruzmaikin, haar aandacht naar de wisselwerking tussen zonneactiviteit en het klimaat op aarde.

Makkelijk werd het nooit. Toen begin jaren zeventig haar onderzoek bij het Ames research Center van NASA op stoom kwam, ontstonden daar geldtekorten en werden vrouwen als eersten ontslagen. Ook daarna moest Feynman telkens het geld achterna: van Boulder naar Washington, Massachusetts, Pasadena. Thuis voedde ze intussen twee zoons en een dochter op met veel proefjes en, het stuk van haar zoon lezend, een glasheldere manier van uitleggen die haar broer in herinnering roept. Hoe ver had ze zonder tegenwerking kunnen komen? Het is in ieder geval aan onversaagde vrouwen als Feynman te danken dat andere vrouwen het nu (iets) beter hebben in de natuurwetenschap, schreef haar zoon al in 2003. En gelukkig heeft Feynman die verandering zelf nog kunnen zien.