‘Griekenland schendt het Europees recht’

Hulporganisaties Oxfam en WeMove Europe hebben dinsdag bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Griekenland wegens de massale deportatie van migranten naar Turkije. De uitzettingen zouden illegaal zijn onder het Europees recht. Woensdag presenteert de Europese Commissie haar nieuwe migratie- en asielplan, dat na de brand eerder deze maand in kamp Moria extra urgent is.

De hulporganisaties worden bijgestaan door het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, dat een 54 pagina’s tellende klacht indiende. Daarin wordt Griekenland ervan beschuldigd systematisch het Europees recht te schenden door migranten tegen te houden aan de landsgrens en op zee, en ze linea recta terug te sturen naar Turkije, zonder ze de kans te geven om asiel aan te vragen.

Oxfam en WeMove vinden dat de Europese Commissie de misstanden aan de Grieks-Turkse grens niet langer kan negeren. Andere organisaties vragen al maanden om opheldering. „De Commissie is de hoeder van het Europees recht, en zou de fundamentele rechten van iedereen in Europa moeten waarborgen”, aldus Marissa Ryan, hoofd van Oxfam in Europa. „De commissie moet snel uitvinden of de Griekse autoriteiten het Europees recht respecteren, en zo nodig juridische stappen zetten.”

Lees ook: Terugsturen gebeurt in Spanje onder de radar

De klacht bevat bewijsmateriaal van drie onafhankelijke toezichthouders, twee academische onderzoekers en de Turkse kustwacht. Daaruit blijkt dat sinds maart 2020 zeker 1.072 asielzoekers zijn teruggestuurd bij 31 uitzettingen. Enkele organisaties spreken van 1.800 uitzettingen. Soms ontbreekt echter voldoende juridisch bewijs om die incidenten hard te maken.

Ontkenning in alle toonaarden

Desondanks ontkent Athene in alle toonaarden dat zulke praktijken plaatsvinden. „Dit soort meldingen zijn een belediging voor onze kustwacht”, zei de Griekse premier Mitsotakis in augustus tegen CNN, in reactie op een verhaal in The New York Times. Volgens Mitsotakis had de krant te veel haar oor laten hangen naar de Turkse kustwacht en is Griekenland het slachtoffer van een desinformatiecampagne. „De Griekse kustwacht heeft letterlijk tienduizenden migranten op zee gered.”

Nu nog komt Athene daarmee weg. Het uitzettingsbeleid heeft de stilzwijgende steun van de Europese Commissie, die Griekse grenswachten begin dit jaar prees als het schild van Europa. Toch lijken de uitzettingen geen onderdeel te worden van het nieuwe Europese migratiebeleid, dat morgen wordt gepresenteerd. In een interview vorige week met de Financial Times benadrukte Ylva Johansson, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken, dat aan fundamentele rechten, zoals het recht op asiel, niet wordt getornd.

Dit soort meldingen beledigen onze kustwacht Kyriakos Mitsotakis Griekse premier

De nadruk in de plannen ligt evenwel op het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. In 2019 werd slechts 31,5 procent van de uitgeprocedeerde asielzoekers in de EU teruggestuurd naar eigen land. Een jaar eerder was dat nog 35,6 procent. Dit heeft diverse oorzaken. Zo weigeren landen mensen te accepteren wier papieren kwijt of gestolen zijn.

Beloofde investeringen

Athene heeft de asielprocedure al verkort en het recht op beroep ingeperkt om migranten sneller terug naar Turkije te kunnen sturen. Maar Ankara weigert nog langer migranten op te nemen uit Griekenland. De Commissie hoopt met de belofte van investeringen andere landen aan te sporen hun burgers terug te nemen. Als ze weigeren, wordt hun toegang tot de Schengenzone ingeperkt.

Hulporganisaties vrezen dat de deportaties op den duur een wettelijke basis krijgen. Ze wijzen op een vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het hof bepaalde in februari dat Spanje geen mensenrechten had geschonden door twee migranten die het hek bij de Spaanse exclave Mellila waren overgeklommen, terug naar Marokko te sturen zonder kans op asiel. Volgens het hof was hun uitzetting het gevolg van hun illegale oversteek. Griekenland zou dit vonnis kunnen gebruiken om zijn uitzettingen te rechtvaardigen.