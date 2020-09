‘Fiscus en gemeenten ruziën over extra hulp aan gedupeerde ouders’

De Belastingdienst en gemeenten ruziën om extra hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. De fiscus heeft toezeggingen om de kosten voor deze bijstand te betalen ingetrokken, melden Trouw en RTL Nieuws dinsdag. De Belastingdienst en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderhandelen donderdag verder over de hulp.

De onderhandelingen gaan over het bieden van praktische hulp, bijvoorbeeld via schuldhulpverlening of door soepeler om te gaan met huurachterstanden. Gemeenten zijn bereid deze hulp te bieden, maar vinden wel dat de Belastingdienst de kosten hiervan moet vergoeden, zegt de VNG. De Dordtse wethouder Peter Heijkoop roept de Belastingdienst namens de gemeenten op „volledige verantwoordelijkheid in dit dossier” te nemen.

Het is niet bekend waarom de Belastingdienst de kosten voor extra hulp niet zou willen betalen. In een reactie laat de fiscus weten niet op de onderhandelingen vooruit te willen lopen, maar wel „oog te hebben voor de financiële kant van het verhaal”.

Voortgang

Deze gemeentelijke hulp staat los van de herstelbetalingen die zeker 26.000 ouders nog van de Belastingdienst zélf moeten krijgen. Deze ouders hebben veelal een migratieachtergrond en werden tussen 2013 en 2017 ten onrechte aangemerkt als fraudeur. Ze moesten daarom duizenden euro’s aan ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen, waarop voor velen jarenlange financiële problemen volgden.

Vorige maand maakte Alexandra van Huffelen (D66), als staatssecretaris verantwoordelijk voor de afdeling Toeslagen, bekend dat de eerste ouders in juli gecompenseerd zijn, maar dat de afwikkeling van alle herstelbetalingen tot zeker 2021 kan duren. Volgende week brengt Van Huffelen een nieuw voortgangsrapport uit over de afwikkeling van de toeslagenaffaire.

