Duitsland zinspeelt op sancties tegen Loekasjenko zelf

, ,Het is geen mooie dag voor Europa", zei minister Blok (VVD, Buitenlandse Zaken) maandag nadat EU-ministers er weer niet in geslaagd waren overeenstemming te bereiken over sancties tegen Wit-Rusland.

De presidentverkiezingen in Wit-Rusland, waarna president Aleksandr Loekasjenko zicht uitriep tot overwinnaar, zijn inmiddels anderhalve maand geleden. De EU erkent de uitslag niet en verdoordeelt het geweld dat op de stembusgang volgde. Maar maatregelen blijven uit.

Cyprus houdt een besluit over sancties al weken tegen. Het gebruikt zijn vetorecht om druk uit te oefenen op de EU-partners akkoord te gaan met sancties tegen Turkije. Cyprus vindt dat het daartoe het volste recht heeft en wijst erop dat ook grote landen in andere kwesties voor hun eigen belang opkomen.

Blok vindt de huidige blokkade door één land wederom een reden om het vetorecht bij de instelling van sancties af te schaffen. De EU neemt beslissingen over buitenlands beleid met unanimiteit omdat het als een essentieel onderdeel van de nationale soevereiniteit geldt. Daar wil Blok ook niet aan tornen. Maar het is onverkwikkelijk als sancties en mensenrechten onderdeel worden van Brusselse ruilhandel.

Het uitblijven van EU-sancties begint een pijnlijke kwestie te worden. „Onze geloofwaardigheid staat op het spel", zei EU-buitenlandchef Josep Borrell.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, heeft maandag openlijk gezinspeeld op sancties tegen Loekasjenko zelf . „ We moeten ons realiseren dat er de afgelopen weken geen verbetering is geweest. Het geweld dat Loekasjenko gebruikt tegen vreedzame demonstranten is onacceptabel”, zei Maas.

Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die na de verkiezingen het land ontvluchtte, riep de EU-ministers maandag op „dapperder” te zijn. Volgens Tichanovskaja zijn sancties tegen het regime in Minsk onmisbaar voor de opstand tegen het bewind. Mogelijk hakken de regeringsleiders van de EU donderdag de knoop door.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 september 2020