DSW verhoogt premie met 5 procent tot 124,50 euro per maand

De zorgverzekeringspremie van verzekeraar DSW zal volgend jaar 5 procent hoger uitvallen dan dit jaar en 124,50 euro per maand bedragen. Oorzaak zijn de stijgende lonen in de zorg, het gebruik van dure nieuwe geneesmiddelen én de afnemende financiële reserves bij de verzekeraar, verklaart directeur Aad de Groot.

Traditioneel maakt DSW als eerste, een week na Prinsjesdag, bekend hoe hoog de premie het volgende jaar zal zijn. De verzekeraar is een van de kleinere, met 630.000 verzekerden. De Groot betreurt de „relatief grote premie-stijging”, die níét door kosten voor coronapatiënten komt maar met name door gestegen loonkosten. „Lonen vormen 60 procent van de kosten in de zorg. Die zijn met 3 procent gestegen en samen met de hogere kosten voor dure medicijnen veroorzaakt dat een stijging van de premie met 4,50 euro per maand. Nog eens twee euro per maand extra wordt veroorzaakt doordat we geen reserves meer kunnen aanwenden voor zorgkosten. Dus daar moeten we nu premie voor heffen.”

30.000 verzekerden meer

Eén van de oorzaken voor de dalende reserves bij DSW is juist de groei van die verzekeraar. Vorig jaar kwamen er 30.000 verzekerden bij, voor wie de verzekeraar per persoon een reserve van 500 euro moet aanhouden. Dus 15 miljoen euro kan niet naar zorgnota’s.

De extra kosten die dit jaar zijn gemaakt voor de zorg voor coronapatiënten, die lang en in groten getale op de intensive care lagen, worden gecompenseerd door de lagere kosten die elders in de zorg zijn gemaakt, zegt De Groot. „Er hebben een half jaar lang veel minder andere medische ingrepen plaatsgevonden.”

Alleen als er nu een stevige tweede golf aan coronabesmettingen komt, en tegelijk de andere zorg níet wordt gereduceerd - „want dat wil niemand meer” - zouden de zorgkosten in 2012 volgens De Groot echt fors kunnen stijgen.