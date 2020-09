De tweede golf en het probleem-Grapperhaus

De tweede golf is gekomen, eerder dan veel kenners verwachtten, en iedereen met ervaring in crisisbestrijding weet dat overheid en politiek nu een razend ingewikkelde periode wacht. Je hoort dat het kabinet voorlopig vertrouwt op zijn overredingskracht. Geen nieuwe maatregelen. Je hoort ook dat dit al over twee dagen achterhaald kan zijn.

Wat dit betreft zijn we terug bij het begin van deze crisis: er zijn amper zekerheden, juist nu mensen naar zekerheden verlangen.

Dus we weten eigenlijk al dat de woede die we tot nu toe zagen – de woede van de ‘Dictatuur!’-klagers met hun zelfgemaakte vlaggen, de woede van QAnon-volgelingen met hun complottengeklets – niets was vergeleken met de woede die nog gaat komen. Opnieuw (middelbare) scholen sluiten, opnieuw cafés dichtgooien, ook al is het in delen van het land, zou nogal een beroep op het nationale gemoed doen.

Kenmerkend is dat er de laatste weken rond het Binnenhof veel meer incidenten tussen boze burgers en politici (ook met premier Rutte) waren dan officieel bekend werd. Het klimaat is rauw voor de burger, maar ook rauw voor politici. Het is hun vak ingewikkelde beslissingen te nemen, klagen daarover past ze niet, maar te benijden zijn ze ook niet.

Je kunt ze natuurlijk verwijten dat ze verkeerde beslissingen hebben genomen. Over testen en de inkoop van testcapaciteit. Over de coronastrategie, over mondkapjes, de GGD’s, het RIVM. Fouten moet de Tweede Kamer zonder compassie met het kabinet bespreken – de kwaliteit van de virusbestrijding hoort voorop te staan. Maar wijsheid achteraf op een terrein met zoveel wetenschappelijke onzekerheid lijkt me ook geen geweldig vertrekpunt.

Elementair is nu de geloofwaardigheid van de overheid. Dan heb ik het niet over politici die al in januari gealarmeerd deden en zich nu omringen met ‘ambtgenoten’ die menen dat de crisis „statistisch voorbij” is. Dan heb ik het over ministers die het beleid moeten uitdragen. Rutte (VVD) gleed maandag uit met gescheld tegen voelbalsupporters in stadions („bek houden”), hij trok dit later in, en ook minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) uitte zich op Radio 1 kritisch over de supporters. Ik moet zeggen dat ik toen meteen dacht: maar Grapperhaus, hoe denk je zelf dat dit overkomt?

Zijn aanblijven, na de pijnlijke foto’s van zijn huwelijk, had al iets raadselachtigs: je wist dat sommige coalitiepolitici hem liever zagen vertrekken, juist met het oog op de geloofwaardigheid van de corona-aanpak. En nu de komende tijd zoveel op het spel staat, zou je het de coalitie, en Grapperhaus zelf, gunnen dat ze nog eens nadenken over de kwetsbaarheid van die beslissing. Het kan nog net.

Tom-Jan Meeus schrijft elke dinsdag op deze plek een column.

