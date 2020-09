Minder sterke daling consumentenuitgaven in juli

Britten kroegen om tien uur dicht Britse kroegen moeten vanaf donderdagavond om 22.00 uur hun deuren sluiten. Bezoekers mogen niet meer aan de bar bestellen. Verder spoort de regering de bevolking aan zoveel mogelijk thuis te gaan werken. Dat zijn de belangrijkste maatregelen waarmee het Verenigd Koninkrijk een tweede coronagolf wil tegengaan. Minister van Kabinetszaken Michael Gove zegt in een toelichting tegen Sky News dat het Britse kabinet de maatregelen „met tegenzin” afkondigt maar dat ze wel hard nodig zijn. Gove wijst op de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen en de toename van het aantal mensen dat moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Eind augustus waren er ongeveer twaalfhonderd nieuwe gevallen, dat is inmiddels opgelopen tot ruim vierduizend per dag. Later op dinsdag geeft de Britse premier Boris Johnson een toelichting aan het Lagerhuis en ‘s avonds spreekt hij het land toe vanuit Downing Street. De nieuwe regels komen na een waarschuwing van Patrick Vallance. De belangrijkste wetenschappelijk adviseur van het Britse kabinet zei maandagavond dat er op termijn dagelijks 50.000 nieuwe coronabesmettingen kunnen bijkomen wanneer het Verenigd Koninkrijk geen nieuwe maatregelen zou nemen. Het aantal coronadoden zou in november dan kunnen oplopen tot boven de tweehonderd per dag. Volgens Vallance verdubbelt de epidemie zich op dit moment ongeveer elke zeven dagen. „De uitdaging is om die verdubbeling naar beneden te halen en dat vereist snelheid en actie.”

De Jonge: genoeg beschermingsmiddelen voor de zorg beschikbaar Nederland heeft momenteel genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het coronavirus beschikbaar voor de zorgsector. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) maandag aan de Tweede Kamer. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), dat de spullen inkoopt namens de overheid, heeft volgens de minister ook voldoende voorraad opgebouwd voor tijdens een eventuele nieuwe coronapiek. Het LCH heeft onder meer ruim 1 miljard chirurgische mondmaskers besteld. Deze bieden meer bescherming dan de niet-medische mondkapjes die verplicht zijn in het openbaar vervoer. Van de bestelde chirurgische maskers zijn er nu 700 miljoen in Nederland. 535 miljoen van deze maskers kunnen direct aan de zorg worden geleverd. Ook zijn inmiddels 289 miljoen van de 695 miljoen bestelde paren handschoenen binnen. Daarnaast wijst De Jonge erop dat zorginstellingen steeds beter in staat zijn hun spullen in te kopen bij eigen leveranciers. Bij het uitbreken van de pandemie in het voorjaar ontstond er een wereldwijd tekort aan mondkapjes, handschoenen, beschermingsbrillen en -schorten. Ook Nederland kon niet aan voldoende beschermingsmiddelen komen om de zorg te voorzien. Het LCH is in maart opgericht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de spullen in te kopen en een noodvoorraad aan te leggen.

Minder sterke daling consumentenuitgaven in juli Consumenten hebben afgelopen juli 6,2 procent minder uitgegeven aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De krimp is lager dan in de vier voorgaande maanden. In april, tijdens het begin van de coronacrisis, was er sprake van een recorddaling van 17 procent ten opzichte van april 2019. Huishoudens gaven in juli vooral minder geld uit aan restaurants, theaters, pretparken en sportscholen en maakten ook minder gebruik van het openbaar vervoer. Het gebruik van deze diensten daalde met 14 procent. Aan telefoon- en internetabonnementen werd wel meer geld uitgeven. Volgens het CBS besteden consumenten vooral meer geld aan duurzame goederen, zoals elektrische apparatuur, woonartikelen en auto’s. Deze bestedingen stegen met 9,8 procent. Het vertrouwen van consumenten in de economie blijft volgens het CBS erg laag. In september kwam het consumentenvertrouwen uit op min 28, in augustus stond dit op min 29. Het blijft daarmee ver onder het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (min zes). Het CBS meet dit vertrouwen door consumenten te vragen naar hun oordeel over de economie en hun financiële situatie. Wat opvalt is dat consumenten in september minder geneigd zijn om grote aankopen te doen dan een maand eerder het geval was.