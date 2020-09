College neemt advies cultuurraad over om Museum Rotterdam te sluiten

Het Museum Rotterdam moet waarschijnlijk aan het eind van dit jaar in zijn huidige vorm de deuren sluiten. Het stadsmuseum met ruim 110.000 historische objecten mist de aansluiting met het publiek. Dat schrijft de Rotterdamse wethouder van Cultuur Said Kasmi (D66) in het dinsdag uitgebrachte Cultuurplan 2021-2024.

De D66-wethouder neemt hiermee het advies over van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). Het adviesorgaan van het stadsbestuur stelde in juni dat Museum Rotterdam in een „identiteitcrisis” verkeerde. Kasmi schrijft dat de bezoekerscijfers te laag zijn en dat „het verhaal van de stad een te groot deel van de Rotterdamse bevolking nog niet bereikt”. „De aansluiting met het publiek is juist nu van groot belang door de veranderende demografie en de discussies die dat losmaakt in de samenleving.” De Rotterdamse gemeenteraad moet het advies van het college later dit jaar nog goedkeuren.

Directeur van het Museum Rotterdam Paul van de Laar is niet blij met het besluit en spreekt van „kapitaalvernietiging van ongekende omvang”. Het museum noemt het in een persbericht onbestaanbaar dat „Rotterdam, als tweede stad van het land, straks geen museum meer heeft over de eigen historie”. Het museum had 4,3 miljoen euro subsidie aangevraagd en krijgt voor de komende vier jaar 1,7 miljoen euro om de collectie in afgeslankte vorm te beheren. De speciale locatie ’40-’45 NU over de Tweede Wereldoorlog blijft wel geopend.

Tussenperiode

In 2018 kwamen er slechts 70.000 bezoekers naarn het Museum Rotterdam, fors minder dan het Maritiem Museum met 220.000 mensen en de Kunsthal met 415.000 gasten. Het museum verdwijnt niet, stelt Kasmi. Het college wil een tussenperiode van vier jaar inlassen om een stadsmuseum voor de toekomst te ontwikkelen. Dat moet op een andere locatie in de stad komen. In totaal trekt Kasmi 500.000 euro uit voor het aanstellen van een kwartiermaker die het nieuwe concept moet ontwikkelen.

Het college geeft de komende vier jaar 28 miljoen euro meer uit aan cultuur. Een deel van dit geld gaat naar „eerlijke beloning van medewerkers en freelancers in de sector”. Elk jaar wordt 85 miljoen euro uitgegeven aan de culturele instellingen in Rotterdam. Er waren 122 aanvragen, 92 instellingen krijgen een subsidie, en twintig van hen zijn nieuw. Dat zijn onder meer het festival Rotterdamse Dakendagen, open podium Spraakuhloos en stichting AVL Mundo van de bekende kunstenaar Joep van Lieshout.