Cartoon Len Munnik wint Inktspotprijs

Len Munnik (75) heeft dinsdagavond de Inktspotprijs voor de beste politieke tekening van het jaar gewonnen. De cartoonist maakte met zijn tekening ‘Alles Wordt Weer Normaal’ indruk bij de jury doordat hij „de gevolgen van de pandemie zowel dichtbij haalt als doortrekt tot een mondiaal probleem”. Op de tekening zitten een man en een vrouw buiten op een bankje dicht tegen elkaar aan, terwijl ze kijken naar twee voorbijkomende vliegtuigen.

De jury, bestaande uit bijzonder hoogleraar illustratie Saskia de Bodt (Universiteit van Amsterdam), schrijver en acteur Owen Schumacher, programma- en theatermaker Eveline van Rijswijk, cabaretier en columnist Marcel Verreck en journalist en schrijver Sander Donkers, roemt de cartoon omdat hij „niet zo zeer confronteert als wel tot nadenken dwingt.”

'Alles Wordt Weer Normaal' verscheen op 4 juni 2020 in Trouw, de krant waarin Len Munnik al ruim 45 jaar publiceert. Munniks pastelkleurige tekeningen gaan vaak over thema’s als recht en onrecht, oorlog en vrede en de machteloosheid van de zwakkeren in samenleving.

Door de jaren heen tekende de in zijn werk op politiek gerichte Munnik ook voor Opzij en voor verschillende politieke en maatschappelijke organisaties, waaronder Stichting Wakker Dier, SP, GroenLinks en de vakbonden CNV en FNV. Het is de tweede keer dat Munnik de Inktspotprijs in ontvangst mag nemen. Hij kreeg de onderscheiding eerder in 1996.

Twee keer NRC en de Volkskrant

Onder de andere nominaties bevonden zich twee tekeningen die eerder in NRC hebben gestaan: een aflevering van Fokke & Sukke genaamd ‘Syrië’ door het trio John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol en de tekening ‘Stable Genius’ van Siegfried Woldhek, een portret van de Amerikaanse president Donald Trump.

Eervolle vermelding: Fokke en Sukke, ‘Syrië’. NRC Handelsblad, 2 november 2019

Eervolle vermelding: Siegfried Woldhek, ‘Stable genius’. NRC Handelsblad, 12 oktober 2019.

De andere twee nominaties stonden in mei in de Volkskrant: ‘Horrorfilm anno 2020’ van Jip van den Toorn en ‘Dwangkapje’ van Rhonald Blommestijn. De vier tekeningen kregen tijdens de uitreiking een eervolle vermelding en werden door de jury-leden kort toegelicht. Een tweede en derde prijs werden dit jaar niet uitgereikt.

Juryvoorzitter Saskia de Bodt gaf complimenten aan alle cartoonisten in Nederland, voor wie hun werk tijdens de coronacrisis volgens haar moeilijker was dan ooit. „Die arme tekenaars? Die moesten, zoals altijd, in één beeld iets duiden, iets overweldigends, waarvan niemand de afloop wist. Maar ze bleven overeind.”

Eervolle vermelding: Rhonald Blommestijn, ‘Dwangkapje’. De Volkskrant, 23 mei 2020.