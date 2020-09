Bijna alles moet anders op veertigste editie van NFF

De veertigste editie van het Nederlands Filmfestival zal door de coronacrisis een behoorlijk ongewoon karakter hebben. Het festival zal plaatsvinden op drie manieren: met premières in bioscopen door het hele land, online én op de traditionele festival-locatie in de binnenstad van Utrecht.

Het festival werkt voor het eerst op grote schaal samen met bioscopen en filmhuizen, zodat premières van acht nieuwe film- en televisieproducties in zo’n honderd bioscopen door het hele land te zien zullen zijn. Op die manier gaat onder meer Kom hier dat ik u kus van Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden in première, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Griet Op de Beeck, het nieuwe vierdelige televisiedrama I.M. van Michiel van Erp, naar het boek van Connie Palmen, en de psychologische horrorfilm Marionette van Elbert van Strien met Thekla Reuten.

Voor de daadwerkelijke ‘fysieke’ premières in Utrecht zijn geen kaarten beschikbaar voor het publiek, aangezien het aantal plaatsen door alle Covid-maatregelen zeer beperkt is. Wel zal in de nieuwe bibliotheek op de Neude een expositie te zien zijn van de interactieve en virtualrealityprojecten op NFF. Bij Pathé Utrecht Leidsche Rijn zal tijdens het festival op de parkeerplaats een drive-inbioscoop worden ingericht. Ter ere van het 40-jarig jubileum zullen daar klassiekers worden vertoond als De noorderlingen van Alex van Warmerdam, Flodder van Dick Maas en Simon van Eddy Terstall. Ook zullen 11 nieuwe filmaffiches te zien zijn in Utrecht, geïnspireerd op Gouden Kalf-winnende films uit de afgelopen vier decennia.

Het grootste deel van het festival zal zich online afspelen. De bekende dagelijkse talkshow – met presentator Patrick Lodiers – is dit jaar te zien op de volledig nieuw opgetuigde en versterkte website van NFF. Ook de onder vakgenoten populaire masterclasses waarin filmmakers over hun vak praten zijn online. Masterclasses worden op de komende editie onder meer gegeven door Kris Bowers, die verantwoordelijk was voor de muziek van Green Book en animator Kim Keukeleire, die samenwerkte met Tim Burton en Wes Anderson.

Lichtpuntje

Als het gaat om de masterclasses ziet festivaldirecteur a.i. Doreen Boonekamp een lichtpuntje bij alle corona-beperkingen. „Normaal is zo’n masterclass altijd snel uitverkocht. Vaak zitten de zalen meteen vol met vakbroeders. Online kan nu iedereen een masterclass bijwonen. Het bleek ook wel wat gemakkelijker om goede sprekers te vinden voor een evenement dat online plaatsvindt. Bij andere edities bleek het soms lastig te zijn om drukbezette mensen naar Utrecht te halen.”

Boonekamp hoopt dat een aantal van de door corona ingegeven vernieuwingen zullen beklijven. „Ik zou het fantastisch vinden als we ook in de toekomst bij onze premières zouden kunnen blijven samenwerken met bioscopen in het land.” Ook de vernieuwde website kan een meer permanente rol gaan spelen. „We kunnen de site nu gebruiken om op een toegankelijke, interactieve en gebruiksvriendelijke manier films, masterclasses en seminars te presenteren. Daar kunnen we ook nog gedurende het jaar en bij komende festivals veel profijt van hebben.”

NFF zal worden geopend door het enigszins magisch-realistische Buladó van Eché Janga. De film gaat over de 11-jarige Kenza, die met haar vader, een politieman, en haar opa op Curaçao woont. De grootvader houdt zich tot ongenoegen van zijn zoon bezig met oude rituelen en gebruiken die teruggaan tot de slaventijd. Boonekamp: „Voor ons was meteen duidelijk dat dit een film is die het verdient om bij een heel breed publiek onder de aandacht te worden gebracht. De film laat een wereld zien die ons misschien enigszins vreemd is, maar tegelijk ook heel vertrouwd.”

Buladó lijkt ook in te spelen op de actuele debatten over het gebrek aan kleur in de Nederlandse filmwereld. „We hebben de film daar niet op uitgezocht, maar dat Buladó iets laat zien van de meerstemmigheid van de Nederlandse film is natuurlijk belangrijk. We moeten als filmwereld aan de slag met het verder verbreden van de diversiteit en inclusiviteit van de Nederlandse film. Niemand kan dat onderwerp nog uit de weg gaan.”

De veertigste editie van het Nederlands Film Festival vindt plaats van 25 september tot 3 oktober. Inl: filmfestival.nl

