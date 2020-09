Actiegroep Viruswaarheid betrokken bij anticorona-campagne van BN’ers

Tientallen Bekende Nederlanders plaatsten maandagavond tegelijk een filmpje op Instagram onder de hashtag #ikdoenietmeermee. Bekende muzikanten en influencers als Famke Louise en Thomas Berge spreken zich daarin uit tegen de coronamaatregelen en schrijven dat zij hun ‘bek niet meer’ willen houden.

Het lijkt een spontane actie, omdat de BN’ers in hun statement refereren aan de harde woorden die premier Rutte eerder die dag sprak over voetbalsupporters die ‘hun bek’ moeten houden in het stadion. Maar op de achtergrond probeert de omstreden actiegroep Viruswaarheid de BN’ers al langer te mobiliseren.

De #ikdoenietmeermee-actie is bedacht in een WhatsAppgroep van BN’ers die wordt gecoördineerd door Willem Engel, leider van Viruswaarheid. „We zijn er ruim een maand geleden mee begonnen”, vertelt Engel aan de telefoon. „Ik kreeg contact met een aantal kritische BN’ers. Daarna hebben wij geprobeerd om meer BN’ers bij elkaar te brengen.”

Ze werden toegevoegd aan een appgroep die steeds groter werd. In totaal zijn al zeventig BN’ers lid en dat aantal groeit, zegt de jurist van Viruswaarheid, Jeroen Pols. „Er melden zich steeds meer bekende Nederlanders die twijfelen aan de rechtvaardigheid van de coronamaatregelen en overwegen om naar buiten te treden.”

Ook wetenschappers

Model en actrice Dorien Rose Duinker vertelt tegen NRC dat de appgroep met name dient om „informatie te verzamelen” over het virus en te „brainstormen” over acties tegen de maatregelen. „We hebben met doktoren en wetenschappers gesproken en die staan ook helemaal achter ons.” Een van hen is emeritus hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel, zegt ze.

„Dat klopt”, zegt Engel. „We hebben een aantal wetenschappers onder wie Capel toegevoegd in de groep, zodat de BN’ers hun vragen kwijt kunnen.” Pierre Capel, die in 2002 met vervroegd emiraat ging, stelt in interviews op onlineplatform Café Weltschmerz dat alle coronamaatregelen maar ‘angstmakerij’ zijn en dat de bevolking zou worden voorgelogen door het RIVM. Ook zegt Engel dat hij de BN’ers in contact heeft gebracht met een anonieme IC-arts en de Leidse biochemicus Mario Ortiz Buijsse, die de onbetrouwbaarheid van de coronatest aan de kaak stelde. Buijsse en Capel waren vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

Dorien Rose Duinker zegt dat haar langzaam duidelijk werd dat de ‘officiële’ cijfers over corona niet kloppen. Ze denkt dat het coronavirus niet gevaarlijker is dan een gewone griep. „Natuurlijk hebben wij ook respect voor medisch personeel in de zorg. Maar dat respect zou er dan ieder jaar moeten zijn, want ieder jaar is er wel een griepgolf.”

Wereldwijd plan

Rose vermoedt dat er meer aan de hand is. „In mijn ogen wordt er nu wereldwijd een groot plan uitgevoerd, dat al eerder is voorbereid. Kijk bijvoorbeeld naar de ‘Rockefeller-documenten’ waarin dit scenario al staat uitgewerkt. Ik wil niet dat de volgende generatie, onder het mom van corona, in een soort controlemaatschappij à la China moet leven”, zegt ze.

De artiesten bedachten in de appgroep zelf de tekst van de #ikdoenietmeermee-actie, zegt Engel. Hij erkent dat zijn actiegroep om ‘strategische’ redenen de groep BN’ers bij elkaar heeft gebracht: „Als ik iets zeg, luisteren er ook wel mensen. Maar je moet meerdere doelgroepen aanspreken. Deze BN’ers spreken jongeren aan, die om hun gedrag al zo worden geshamed door de politiek. Ik denk dat jongeren zich door de BN’ers gehoord voelen en gesteund”.

Het bereik van de deelnemende BN’ers is groot. Famke Louise heeft bijvoorbeeld op Instagram een miljoen, vooral jonge, volgers. Veel van de andere deelnemende BN’ers worden gevolgd door honderdduizenden fans. Het kabinet probeerde de afgelopen maanden juist influencers in te zetten om (tegen betaling) reclame te maken vóór de corona-maatregelen. Die campagne kwam matig van de grond. Opvallend genoeg is Famke Louise een van de artiesten die destijds overheidsgeld ontving om jongeren erop te wijzen dat zij zich aan de basisregels moeten houden. Het management van Famke Louise ontving eerder dit jaar 31.000 euro overheidssteun, om de coronacrisis te overleven. Rapper Bizzy, een van de andere actievoerende BN’ers, maakte gebruik van 18.000 euro overheidssteun.