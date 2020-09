18 jaar cel voor invloedrijke Chinese vastgoedmagnaat na kritiek op Xi

Een prominente Chinese blogger en vastgoedmagnaat die felle kritiek geuit heeft op het coronabeleid van president Xi Jinping moet achttien jaar de cel in. Ren Zhiqiang is dinsdag schuldig bevonden aan verduistering en omkoping, meldt persbureau Reuters. Vanwege zijn vastgoedcarrière staat Ren bekend als de ‘Chinese Donald Trump’, maar vanwege zijn kritische blogs over de Chinese politiek luidt zijn andere bijnaam ‘Het Grote Kanon’. Ren noemde Xi bijvoorbeeld een clown.

Ren, de voormalige voorzitter van het staatsgeleide vastgoedbedrijf Huayuan, zou 111 miljoen (14 miljoen euro) hebben verduisterd. Ren zou zijn positie hebben misbruikt waardoor overheidsbedrijven 117 miljoen yuan (14,7 miljoen euro) aan inkomsten misliepen. Hier zou hij omgerekend ruim 2 miljoen euro aan hebben verdiend.

Volgens mensenrechtenactivisten gebruikt de Communistische Partij beschuldigingen van corruptie om kritische figuren het zwijgen op te leggen. In 2016 werd Ren al voor een jaar geschorst als lid van de Communistische Partij.

‘Uitgeklede clown’

Ren verdween in maart nadat hij in een essay een coronatoespraak van Xi uit februari had bekritiseerd. Hij noemde de Chinese president niet bij naam, maar schreef dat hij „geen keizer zag staan die zijn nieuwe kleding tentoonstelde maar een uitgeklede clown die erop stond om keizer te blijven”. Volgens Ren toont de corona-epidemie aan dat de Communistische Partij en haar leiders alleen bezig zijn om de eigen belangen te verdedigen.

Na de vermissing vertelden vrienden van Ren aan Reuters dat zij zich zorgen maakten over zijn situatie. In april maakt de Chinese overheid bekend dat Ren was opgepakt vanwege „ernstige schendingen van de wet”. De forse straf voor Ren past in een patroon van een steeds hardere Chinese aanpak van kritische journalisten, bloggers, publicisten en advocaten. In mei van dit jaar werd de Chinese journalist Chen Jerien veroordeeld tot vijftien jaar celstraf, na het doen van onthullingen over overheidscorruptie. Ook werd een Chinese hoogleraar rechten gearresteerd die kritiek had geuit op het autoritaire bewind van Beijing.

Het wordt voor buitenlandse journalisten eveneens steeds lastiger om in China te werken. In maart werden dertien correspondenten van de drie grootste Amerikaanse kranten, The New York Times, The Wall Street Journal, en The Washington Post, het land uitgezet.