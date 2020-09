Vervolging forceren in naam van de rechtsstaat

Ze zouden de steun krijgen van een meerderheid van de Nederlanders, als we een recente peiling van Maurice de Hond moeten geloven, de personen die alsnog vervolging willen afdwingen van rapper en dichter Akwasi. Slechts 16 procent van de Nederlanders is het volgens De Hond eens met het besluit van het Openbaar Ministerie om Akwasi niet te vervolgen voor zijn uitspraken op de Dam. Daar zei de rapper tijdens een toespraak in juni dat hij Zwarte Piet „hoogstpersoonlijk” op zijn gezicht zou trappen als hij hem in november tegen zou komen.

De aanvoerder van een deel van de mensen die vervolging willen is Pieter Hollenberg, werkzaam in de IT. Hij laat maandag weten dat twee van de 44 personen die eerder aangifte deden tegen Akwasi al een artikel-12-procedure zijn begonnen om hem toch vervolgd te krijgen. Hollenberg zegt zelf veertien mensen te vertegenwoordigen die binnenkort zo’n procedure willen beginnen.

Eind deze week maken ze bekend wie hun advocaat wordt. Vorige week vroeg Hollenberg jurist en voormalig strafadvocaat Bram Moszkowicz om hem en zijn medestanders bij te staan.

Geldinzameling

Om de advocaatkosten te betalen is Hollenberg op internet een geldinzameling begonnen. Daar claimt hij dat de Nederlandse rechtsstaat aan het „afbrokkelen” is. Hij schrijft: „Het voelt totaal niet goed wat er gebeurt. Het merkwaardige van dit verhaal is dat het OM besloten heeft om dhr Akwasi niet te vervolgen ONDANKS dat het OM van mening is dat hij strafbare feiten heeft gepleegd.” Refererend aan PVV-leider Geert Wilders vraagt Hollenberg zich af waarom de ene persoon wel wordt vervolgd en de andere niet.

Volgens het OM waren de uitspraken van Akwasi opruiend en daarmee strafbaar. Dat de rapper afstand nam van zijn woorden en Wilders dat, na zijn uitlatingen over ‘minder Marokkanen’, niet deed, laat Hollenberg onvermeld.

Bij een artikel-12-procedure wordt het gerechtshof via een klachtenbrief gevraagd alsnog tot vervolging over te gaan. In 10 procent van de gevallen gebeurt dat ook. In 2010 resulteerde een artikel-12-procedure in strafvervolging van Wilders, onder meer vanwege het aanzetten tot discriminatie. De PVV-leider werd uiteindelijk vrijgesproken.

Politiecommissaris

Forum voor Democratie-aanhanger Hollenberg lijkt vaker zaken aan te spannen. Op 10 augustus claimde hij op Twitter dat zijn poging om voormalig politiecommissaris Joop van Riessen vervolgd te krijgen was afgewezen. Van Riessen sprak in 2007 in een tv-interview over het „mollen” van Wilders. „In wezen zou je de neiging hebben om te zeggen, nou, we mollen hem. Hij moet gewoon vandaag weg en hij mag niet meer boven tafel komen”, zei Van Riessen destijds. Ook zei hij dat aanhangers van de PVV het land uit zouden moeten, omdat ze zich niet willen voegen naar de nieuwe multiculturele samenleving.

Volgens Hollenberg was de verjaringstermijn van Van Riessens uitspraken overschreden. De politie zegt de aangifte van Hollenberg tegen Van Riessen om redenen van privacy niet te kunnen bevestigen.

Op Twitter claimen enkelen van Hollenbergs medestanders zich bij diens artikel-12-procedure te hebben aangesloten. Ze zijn actief onder een schuilnaam en profileren zich als aanhangers van Forum voor Democratie en PVV. Een van hen, die zich ‘Boomer’ noemt, liet zich in november vorig jaar racistisch uit, door zwarte mensen op Twitter aan te duiden als „apen”.