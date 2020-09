Verrassende winnaars bij de virtuele Emmy’s

Zonder rode loper, zonder feestzaal met sterren, maar met een scala aan acteurs, regisseurs en andere makers van tv-series voor hun webcams. De 72ste uitreiking van de Emmy Awards, de belangrijkste prijzen van de Amerikaanse televisie, was zondag een virtueel feestje. Het waren vooral de Emmy’s van de primeurs: een liefdevolle Canadese serie die met het zesde seizoen alle comedy-awards won, een recordaantal zwarte winnaars en een weinig succesvolle entree van twee nieuwe streamingdiensten. Vijf opvallende winnaars.

De Nederlandse editor Henk Van Eeghen won een Emmy in de categorie ‘Creative Arts’ voor de montage van de actieserie Watchmen. Met elf Emmy’s viel Watchmen het vaakst in de prijzen. Schitt’s Creek won er negen, Succession en The Mandalorian elk zeven. Het inmiddels 45-jaar oude Saturday Night Live won zes Emmy’s. Last Week Tonight, gepresenteerd door John Oliver, viel als late-nightshow het vaakst in de prijzen (vier Emmy’s).

Schitt’s Creek

Zouden de Kardashians nog steeds de Kardashians zijn zonder al hun geld, vroeg de Canadese acteur/regisseur Dan Levy zich af toen hij de populairste realityserie van de Verenigde Staten keek. Een rijke familie die plotseling haar fortuin kwijt is. Een prachtig uitgangspunt voor een comedyserie, aldus Levy. Samen met zijn vader Eugene bedacht hij Schitt’s Creek. In 2015 een onbekende sitcom op het Canadese CBC en het Amerikaanse nichekanaal Pop TV, nu een van de grote winnaars van de Emmy’s. Mede dankzij Netflix dat de serie sinds 2017 in de VS aanbiedt (niet in Nederland).

Het zesde en laatste seizoen van Schitt’s Creek won negen awards. De serie draait om de familie Rose. Vader Johnny (Eugene Levy) is een videothekentycoon, getrouwd met ex-soapie Moira (Catherine O’Hara). Samen hebben zij twee kinderen, de verwende David en Alexis. Als op een dag justitie op de stoep staat van hun landhuis is de familie haar geld kwijt en moeten ze noodgedwongen verhuizen naar een motel in Schitt’s Creek. Vader Rose kocht het stadje ooit voor de grap voor zijn zoon.

„De serie gaat over liefde, blijdschap en acceptatie, net wat we nodig hebben in tijden van crisis”, schreef een columnist van vakblad Variety al eerder. Complimenten kreeg Schitt’s Creek ook voor de respectvolle manier waarop wordt omgegaan met de panseksualiteit van David.

Succession

De meest prestigieuze Emmy, beste dramaserie, ging naar Succession. De serie, die draait om de familie Roy, eigenaar van een wereldwijd mediaconcern met tientallen tv-zenders, kranten en pretparken, overtrof zichzelf in het tweede seizoen. Het is satirisch commentaar op het imperium van Rupert Murdoch, eigenaar van onder meer Fox News. Ondanks de kritiek in de serie op rechts-conservatief Amerika, liet de Britse maker Jesse Armstrong zich eerder weinig uit over politiek. Maar daar week hij zondag in zijn opvallende dankwoord rigoureus vanaf. Hij deelde ‘un-thank-yous’ uit aan onder anderen Donald Trump en Boris Johnson. „En aan de mediaconglomeraten die er alles aan doen deze politici aan de macht te houden.”

Sinds het einde van Game of Thrones is Succession het nieuwe kroonjuweel van HBO, de belangrijkste en meest gewaardeerde serie van de zender. Fans moeten nog wel lang wachten op een nieuw seizoen: vanwege de coronacrisis zijn de opnames nog niet eens begonnen.

Watchmen, de Emmy-winnaar voor de beste miniserie.

Watchmen

Watchmen, de Emmy-winnaar voor de beste miniserie, is een nog directere aanklacht tegen (extreem)-rechts. In de negendelige serie strijdt een zwarte rechercheur tegen een ondergrondse, extremistische beweging die de maatschappij probeert te ontwrichten door aanslagen te plegen op agenten. Daarmee volgde schrijver en producent Damon Lindelof de lijn van de baanbrekende graphic novel van schrijver Alan Moore en tekenaar Dave Gibbons uit de jaren tachtig. Watchmen is de eerste op een graphic novel gebaseerde serie die een Emmy wint. Dat juist deze (anti)superheldenserie die primeur ten deel valt, is minder verrassend. Waar andere series in het genre vooral een vorm van escapisme bieden, grepen de makers van Watchmen hun kans om aandacht te vragen voor racisme in de VS.

Emmy voor Zendaya als beste actrice in een dramaserie (Euphoria).

Euphoria

Mede dankzij het uitstekende acteerwerk in Watchmen ging dit jaar een recordaantal Emmy’s naar zwarte acteurs. Historisch was vooral de Emmy voor Zendaya als beste actrice in een dramaserie. Zij speelde de stoere, onzekere en aan drugs verslaafde middelbare scholier Rue in Euphoria. Niet alleen was ze na Viola Davis (How to Get Away With Murder) pas de tweede zwarte vrouw die deze Emmy won, ook werd Zendaya (24) de jongste winnares ooit van de award.

Disney won, vooral dankzij het visuele spektakel in The Mandalorian, acht Emmy’s.

The Mandalorian

Net als in eerdere edities verdeelden HBO (30) en Netflix (21) de meeste Emmy’s. Nieuwkomers Disney+ en Apple TV+ lijken met hun ‘originals’ nog weinig toe te voegen aan het immense aanbod. Disney won, vooral dankzij het visuele spektakel in The Mandalorian, nog wel acht Emmy’s, Apple ontving één award. Die ging naar Billy Crudup voor beste bijrol in dramaserie The Morning Show. Een serie die Apple per aflevering 15 miljoen euro kostte maar zondag alles behalve een prijzenregen bezorgde.