Vakbond en werkgevers willen nu al soepeler pensioenregels

De pensioenregels moeten nu al permanent worden versoepeld, in afwachting van het nieuwe pensioensysteem. Die oproep hebben vakbond FNV en werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland maandag gedaan aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66). Ze willen vooral snel duidelijkheid van hem, schrijven ze in een gezamenlijke verklaring.

Eerder dit jaar presenteerden het kabinet, werkgevers en vakbonden de regels voor een nieuw pensioensysteem, een uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. De overgang naar het nieuwe systeem is naar verwachting tussen 2024 en 2026 afgerond, als alle pensioenfondsen organisatorisch over zijn.

Ook al is er jaren over overlegd, het nieuwe pensioenstelsel is echt nog wel beter in te richten. Het wordt onnodig duur én onzeker.

Mee- en tegenvallers

Volgens de nieuw afgesproken regels hoeven pensioenfondsen geen beloftes meer te doen over hoe hoog de toekomstige uitkering wordt. Daardoor kunnen ook de regels soepeler worden. Nu moeten fondsen nog grote hoeveelheden geld oppotten om hun beloftes te blijven garanderen, zeker nu de rente zo laag staat. Straks hoeft dat niet meer, waardoor werknemers en gepensioneerden direct profiteren van beleggingswinsten, maar ook tegenvallers sneller voelen.

De vakbond en werkgeversclubs willen dat Koolmees snel met een „overgangsregime” komt, dat een aantal regels binnen het huidige systeem nu al versoepelt. Veel pensioenfondsen staan er slecht voor. Het Centraal Planbureau verwacht dat komend jaar ongeveer de helft van alle pensioenen zal moeten worden verlaagd. Vakbond FNV hoopt met soepeler regels vooral die pensioenverlagingen te voorkomen. „Nu korten, terwijl dat met de nieuwe regels niet nodig zou zijn, ondermijnt het vertrouwen van mensen in het stelsel en duwt ons verder in de crisis”, zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga.

Bedrijven willen vooral voorkomen dat pensioenpremies de komende jaren blijven stijgen. „Hogere pensioenlasten dragen niet bij aan het economisch herstel en de werkgelegenheid in het mkb”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. „Met een overgangsregime kunnen we dit ondervangen.”

Nog geen consensus

In het pensioenakkoord is ook al afgesproken dat er in de aanloop naar het nieuwe systeem een „overgangsregime” moest gaan gelden, de precieze invulling daarvan was nog niet afgesproken. Koolmees, de vakbonden en werkgevers hebben daar in juni al over gesproken, maar toen nog geen overeenstemming bereikt. De minister hoopt hierover binnenkort alsnog afspraken over te kunnen maken met de sociale partners. Eind dit jaar wil hij alle wetsvoorstellen af hebben die nodig zijn voor de overgang op het nieuwe pensioensysteem.