Vader krijgt 4,5 jaar celstraf voor mishandeling en verwaarlozing zoon

Een 37-jarige man uit Duitsland is in hoger beroep veroordeeld voor 4,5 jaar celstraf voor de verwaarlozing en mishandeling van zijn zoon (8) op een camping in Winterswijk. Dat was de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem maandag.

Volgens het gerechtshof heeft de man samen met zijn inmiddels ex-vrouw in juni en juli 2017 de polsen en enkels van de jongen vastgebonden met tiewraps en schopten ze hem. Ook was het kind ondervoed en werd hij regelmatig opgesloten in een kist in de voortent van de caravan waar hij lag in zijn eigen ontlasting. De zaak kwam aan het licht toen de jongen op de camping etend in de tent van andere gasten werd aangetroffen.

De man was in eerste instantie veroordeeld tot drie jaar cel, maar het OM vond dat te laag en ging in hoger beroep. Het gerechtshof verhoogde de straf omdat „onvoldoende recht wordt gedaan aan de ernst van het bewezenverklaarde” in het eerste vonnis.

Het hoger beroep tegen de moeder wordt later behandeld, nadat zij een celstraf in Duitsland uitgezeten heeft voor de mishandeling van een andere zoon. De vader had ook al een celstraf van 2,5 jaar uitgezeten in Duitsland voor de mishandeling van een kind.