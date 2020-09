Uitgewoond arbeidersparadijs legt Russische armoede bloot

Een meisje staat in de deuropening van de keuken die arbeiders van de Proletarka-textielfabriek in Tver met elkaar delen. In de Sovjet-Unie werden fabrieksarbeiders en hun gezinnen vaak onderbracht in wooncomplexen met gemeenschappelijke voorzieningen. Sinds de sluiting van de fabriek in 1991 is er nauwelijks onderhoud gepleegd en leven de achtergebleven bewoners in armoedige omstandigheden.

Foto Alexander Nemenov / AFP