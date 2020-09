Stoffelijke resten gevonden bij berging Britse bommenwerper

Bergingswerkzaamheden op het Markermeer stuitten dit weekend op stoffelijke resten. Defensie gaat na of die toebehoren aan de bemanningsleden van de Britse bommenwerper waarnaar wordt gegraven. De Short Stirling BK716 was na een aanval op Berlijn onderweg naar de thuisbasis in Norfolk, maar het toestel werd boven wat toen nog het IJsselmeer was, neergeschoten door een Duitse nachtjager.

De aarde afspeuren naar restanten van de bommenwerper. De komende jaren gaat dit op meer plekken gebeuren: laagje voor laagje.

De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) zal op luchtmachtbasis Soesterberg nagaan of de gevonden botfragmenten kunnen worden herleid naar de zeven bemanningsleden die zich in de nacht van 29 op 30 maart 1943 aan boord bevonden van het vliegtuig. De komende weken worden mogelijk nog meer resten gevonden: de berging wordt met gps-gestuurde graafmachines uitgevoerd die grote hoeveelheden slib van de bodem van het Markermeer halen. Vervolgens wordt de lading over een zeef uitgestort. Dit weekend kwamen zodoende resten naar boven. Eerder deze maand is ook al het motorblok van de BK716 gevonden.

Het werk in Almere maakt onderdeel uit van het in 2018 gelanceerde Nationaal programma berging vliegtuigwrakken. Verspreid over Nederland wordt met steun van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie gezocht en gegraven naar de overblijfselen van dertig tot vijftig vliegtuigwrakken, waarvoor het aantreffen van stoffelijke resten kansrijk wordt geacht. Als het lukt om bemanningsleden te identificeren, worden voor hen collectieve graven gedolven. Dat gebeurt in het geval van de BK716 in Almere in samenspraak met het Britse ministerie van Defensie.