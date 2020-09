‘New York stad waar anarchie en geweld wordt toegestaan’

Het Amerikaanse ministerie van Justitie noemt New York, Portland en Seattle „gebieden waar anarchie, geweld en vernietiging zijn toegestaan”. De verklaring is een reactie op een decreet dat president Trump eerder uitvaardigde, waarbij werd gedreigd de federale steun stop te zetten als steden te weinig doen om geweld te stoppen. Trump wees destijds naar steden met enkel Democratische burgemeesters waar de afgelopen maanden grootschalige protesten tegen politiegeweld hebben plaatsgevonden.

Of de drie steden na de verklaring van het ministerie van Justitie ook daadwerkelijk overheidssteun verliezen is niet duidelijk. Volgens minister William Barr (Justitie) kan de regering niet toestaan „dat federale belastingdollars worden verspild terwijl de veiligheid van de burgers op het spel staat. Ik hoop dat de steden die vandaag door het ministerie van Justitie zijn geïdentificeerd, van koers zullen veranderen en serieus zullen worden over het uitoefenen van de basisfunctie van de overheid en hun eigen burgers gaan beschermen.”

In een reactie heeft de gouverneur van de staat New York Andrew Cuomo gezegd de beslissing van het ministerie aan te zullen vechten. Volgens Cuomo plaatst Trump zich met de maatregelen boven de wet, waardoor hij zich in de rechtbank zal moeten verdedigen.

