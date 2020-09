Oud-minister van Defensie Mali aangesteld als interim-president

De oud-minister van Defensie en voormalig kolonel Ba N’Daou is aangesteld als interim-president van Mali. Dat meldt persbureau AFP op basis van de Malinese staatstelevisie. N’Daou is gekozen door een commissie van de militaire junta.

Het is de bedoeling dat Ba N’Daou een paar maanden in functie blijft en dat de macht daarna wordt overgedragen. Of er verkiezingen zullen volgen, is nog niet bekend. De leider van de junta, kolonel Assimi Goïta, is aangesteld als vicepresident. Vrijdag 25 september worden de president en vicepresident beëdigd, aldus Goïta.

Half augustus werd president Ibrahim Boubacar Keïta samen met andere kabinetsleden opgepakt en afgezet in een coup d’état. Hij werd een week later vrijgelaten. De militaire leiders van de staatsgreep kondigde toen een transitieperiode aan van drie jaar waarin het leger grotendeels de macht heeft. De afgelopen weken is gesteggeld of het leger of burgers de macht moeten hebben tijdens de transitieperiode.

Lees ook: Waarom Mali steeds maar staatsgrepen heeft