Beatrix Ruf weer actief in cultuursector

Beatrix Ruf is terug als kunstbestuurder in Nederland. De voormalig directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam bestuurt een nieuw kunstfonds, dat maandag is gepresenteerd.

Samen met oprichter Rob Defares leidt Ruf het Hartwig Art Production | Collection Fund, een stichting waaraan Defares 10 miljoen euro heeft gedoneerd. Het fonds financiert projecten van jonge kunstenaars. De resultaten worden geschonken aan de Rijkscollectie, de kunstcollectie van de Nederlandse staat.

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66) is verheugd over het fonds. „Het ondersteunen van jonge kunstenaars is hard nodig in deze tijd”, zegt zij in een reactie.

De komende jaren wil het fonds steeds maximaal vijf projecten ondersteunen. Omdat door corona de werkomstandigheden zo uitzonderlijk zijn, begunstigt het fonds in het openingsseizoen vijftien projecten.

Zeven postacademische opleidingen en instellingen met een ‘artist-in-residence’-programma zijn uitgenodigd een longlist samen te stellen van kunstenaars met wie zij recentelijk hebben samengewerkt. Vijftien van hen krijgen een honorarium van 10.000 euro om een kunstwerk te maken.

Defares (1961) behoort tot de allerrijkste Nederlanders. Hij vergaarde zijn vermogen met IMC, actief in financiële markten. In 2009 werd IMC donateur van het Stedelijk. Later trad Defares toe tot de raad van toezicht van het Stedelijk en was hij mede-verantwoordelijk voor de benoeming van Ruf. Kort nadat zij in opspraak raakte en in 2018 ontslag nam, trad Defares af als toezichthouder.

