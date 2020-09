OM: Iran lijkt niet betrokken bij mesaanval op Iraniër in Leeuwarden

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen aanwijzingen gevonden voor Iraanse betrokkenheid bij de mesaanval op een Iraanse man in Leeuwarden afgelopen juni. Dat zegt het OM tegen NRC na berichtgeving van de Leeuwarder Courant. De verdachte in de zaak heeft bekend en lijkt een persoonlijk motief te hebben, stelt het OM.

Dat Iran achter de aanval zat, was een van de mogelijkheden die het OM „nadrukkelijk meegenomen heeft in het onderzoek”, maar voor statelijke inmenging waren er geen aanwijzingen. Volgens het OM is het onderzoek nagenoeg afgerond, maar moet er nog relatieonderzoek rond de verdachte uitgevoerd worden.

De voor het Iraanse regime gevluchte Iraniër Sadegh Zarza (64) werd in juni meermaals met een mes gestoken in zijn auto bij het station van Leeuwarden. De familie van Zarza liet destijds weten het Iraanse regime te verdenken. De verdachte, een 38-jarige Iraanse man, is die dag zonder enige weerstand aangehouden. De afgelopen jaren zijn er meerdere aanslagen gepleegd op Iraanse ballingen. Donderdag begint de zaak met een pro-formazitting.

