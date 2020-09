Nederlandse aandeelhouders Unilever stemmen in met verhuizing naar Londen

De Nederlandse aandeelhouders van het levensmiddelenconcern Unilever hebben maandag ingestemd met het plan om het bedrijf volledig Brits te maken. Dat meldt persbureau ANP. Half juni kondigde het nu nog Nederlandse-Britse Unilever aan de bedrijfsstructuur te willen hervormen. Op een bijzondere aandeelhoudersvergadering stemde een overgrote meerderheid, 99,4 procent, voor het plan. Voor de stemming hadden aandeelhouders die samen 64 procent van de aandelen bezitten, zich aangemeld. De Britse aandeelhouders stemmen op 12 oktober over het plan.

Als het plan doorgaat, verwacht het bedrijf eind november volledig Brits te zijn. Na de verhuizing behouden de 2.500 Nederlandse werknemers hun baan en standplaats. Unilever blijft ook genoteerd aan de Amsterdamse beurs. Nederland ontvangt dan minder dividendbelasting. In 2018 was Unilever juist nog van plan helemaal Nederlands te worden.

Half augustus maakte Unilever bekend niet te verhuizen als een initiatiefwet van GroenLinks zou worden aangenomen. Door die wet zou Unilever bij vertrek een heffing van 11 miljard euro moeten betalen waardoor de hervorming „niet in het belang van Unilever” is. Hoeveel draagvlak voor die wet bestaat, is vooralsnog onduidelijk.

