‘Nederlands bedrijf verkocht gezichtsherkenningstechniek aan China’

Drie Europese technologiebedrijven, waaronder het Nederlandse Noldus, verkochten hun producten voor onder meer digitale surveillance aan Chinese universiteiten en organisaties. Daardoor lopen ze hoog risico bij te dragen aan mensenrechtenschendingen, concludeert Amnesty International in een maandag gepubliceerd rapport. De software is volgens de organisatie onder meer gebruikt om Chinese politieagenten op te leiden.

De technieken zouden onder andere zijn verkocht aan universiteiten in Xinjiang die banden hebben met Chinese veiligheidsdiensten. In die regio worden Oeigoeren en andere minderheden opgesloten in kampen. Momenteel is het verkopen van dit soort producten aan China niet verboden. Amnesty roept de EU op de verkoop van deze software beter te reguleren.

Wat het Wageningse Noldus betreft gaat het om de programma’s FaceReader en Observer XT. Die software kan gezichten analyseren en daarmee basisemoties vaststellen. De programma’s zouden tussen 2012 en 2018 zijn verkocht aan universiteiten in Xinjiang en ook terecht zijn gekomen bij het Chinese ministerie voor Openbare Veiligheid en de nationale politieacademie. Daar worden de programma’s gebruikt voor het opleiden van nieuwe agenten en voor onderzoek naar frauduleus gedrag van hooggeplaatste Chinezen die verdacht worden van corruptie, aldus Amnesty.

Oeigoeren

Noldus kwam vorig jaar ook in het nieuws met de FaceReader-software. Het bedrijf stelde zelf dat de software niet kon worden gebruikt om de identiteit van individuele personen vast te stellen. Volgens Amnesty bevatte de software deze optie tot 2019 wel.

De organisatie kon niet vaststellen of de software wordt ingezet door autoriteiten in Xinjiang. „We kregen niet de toegang tot Xinjiang om dat vast te kunnen stellen. Maar we weten dat autoriteiten daar geïnteresseerd zijn in gezichtsherkenning”, zei Amnesty-onderzoeker Merel Koning. Wel waarschuwt ze dat de software hoe dan ook kan worden misbruikt door de Chinese autoriteiten. „De agenten die worden opgeleid met de software gaan uiteindelijk wetten in het land handhaven. Daaronder vallen ook de veiligheidswetten in Xinjiang, die de mensenrechtenschendingen van de Oeigoeren mogelijk maken”, aldus Koning.

Noldus laat in een reactie nogmaals weten dat hun software geen mensen herkent en dat deze is bedoeld voor onderzoeks- en trainingsdoeleinden. „In dertig jaar heeft zich niet één geval van misbruik van onze software voorgedaan”, aldus de oprichter van het bedrijf, Lucas Noldus. Hij gaat niet in op het gebruik van zijn software voor het opleiden van Chinese agenten.

