Nederlander wil geen partij kiezen in eventueel conflict VS-China

Mochten de Verenigde Staten en China verwikkeld raken in een nieuwe Koude Oorlog, dan wil de meerderheid van de Nederlanders geen partij kiezen in dat conflict. Het vertrouwen van Nederlanders in de band met de VS, sinds de Tweede Wereldoorlog de basis van het Europese veiligheidsbeleid, neemt af. Die bevindingen komen uit een maandag gepubliceerde opiniepeiling onder 23.000 Nederlanders van het Clingendael-instituut.

Gevraagd of Nederland een kant moet kiezen in een Chinees-Amerikaanse confrontatie, antwoordde 60 procent van de ondervraagden van niet. Slechts 16 procent vond dat Nederland zich wél in een van beide kampen moet scharen. Toen de onderzoekers de vraagstelling aanpasten en specifiek vroegen of Nederland de VS moeten steunen, was het resultaat ietwat anders: 28 procent vond dat een goed idee. Op de vraag of Nederland de kant van China moet kiezen, antwoorde 4 procent met ‘ja’.

Uit de peiling blijkt volgens Clingendael dat Nederlanders voor hun veiligheid steeds meer vertrouwen op Europese samenwerking in plaats van transatlantische. Acht op de tien ondervraagden denken dat de VS de komende vijf jaar hun bescherming van Europa zullen terugdraaien. Voor steun zou Nederland beter kunnen kijken naar Frankrijk en Duitsland, meent bijna driekwart van de bevolking.

De Nederlander beschouwt de VS, China en Rusland als ongeveer even grote bedreigingen voor de Europese veiligheid. Zij worden ieder door ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking als gevaar gezien voor Europa. Bij China en Rusland (35 en 36 procent) is dat iets meer dan bij de VS (29 procent). Dat zijn gemiddelden: onder aanhangers van bepaalde politieke partijen kunnen de resultaten afwijken. Zo vinden minder PVV’ers en FVD’ers dat Rusland een bedreiging vormt en is bijna 80 procent Denk-aanhangers ervan overtuigd dat de Amerikanen een gevaar zijn.