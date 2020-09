Nederland blijft binnenskamers trouw aan de Verenigde Staten

In Amerikaanse defensiebladen zijn onlangs Nederlandse brieven opgedoken die een opmerkelijk inkijkje geven in de samenwerking met de Verenigde Staten op het gebied van defensie. De vorige week gepresenteerde Defensiebegroting noemt deze „voorspoedig” maar de brieven spreken andere taal.

Ko Colijn is veiligheidsdeskundige.

Het gaat om een lobbybrief van de Nederlandse voorzitter van de 25 landen die een militair handelsakkoord met de VS hebben gesloten, de Defense Memorandum of Understanding Attachés Group (DMAG), en een ondersteuningsbrief van ambassadeur André Haspels in Washington.

De brieven zijn gericht aan twee senatoren van de Senate Armed Services-commissie, aan wie wordt gevraagd om dreigende ‘America First’-wetgeving op het gebied van militaire handel te stoppen. Republikeinse afgevaardigden willen dat militaire (en luchtvaart)producten voortaan in Amerikaanse fabrieken gemaakt worden en dat de invoer uit andere landen, bijvoorbeeld Nederland, wordt lam gelegd.

Geopolitieke onzekerheid

Dat gaat Nederland te ver. Mij ook, maar om een andere reden. Koning Willem-Alexander sprak in de Troonrede over „diepere groeven” tussen de machtsblokken en geopolitieke onzekerheid. Dan moet Nederland zich bezinnen op zijn positie en niet al te slaafs de aloude Atlantische reflex volgen maar meer naar Europa kijken.

Ook binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf leeft die opvatting: de IOB, de interne beleidsevaluatieclub, kwam afgelopen zomer nog met zo’n waarschuwing.

Maar Haspels belijdt in zijn brief van 11 augustus ondubbelzinnig trouw aan de VS: Nederlandse soldaten hebben vaak „schouder aan schouder” gestaan met de Amerikanen om „fundamentele waarden die onze democratieën delen te verdedigen”.

Brief van ambassadeur André Haspels aan twee senatoren waarin hij de Nederlandse trouw aan de VS benadrukt.

Net als premier Rutte bij zijn bezoek aan Trump in 2018 beantwoordt de ambassadeur de Amerikaanse toorn over lage defensiebestedingen van NAVO-bondgenoten met de opmerking dat de Amerikanen een enorm overschot hebben als het om militaire aankopen gaat. Nederland, althans volgens Haspels, rekent in zijn brief aan de senatoren uit dat wij sinds begin jaren zeventig voor bijna 6 miljard dollar aan 240 nog steeds ‘actieve’ wapenaankopen in de VS hebben lopen terwijl daar via co-productie („industriële deelname”) maar een kleine 500 miljoen dollar aan Nederlandse exporten tegenover stond.

Een listige zin, want als je ook de niet-lopende (voorbije) aankopen zou meerekenen is het Nederlandse aankooplijstje in de VS vele miljarden meer, maar vroeger eiste (en kreeg) Nederland meestal volledige compensatie.

Hoe dan ook een enorm Amerikaans surplus in de militaire handel. Alleen al in 2018 boekte de Amerikaanse defensie-industrie wereldwijd een overschot van 90 miljard dollar. Militaire exporten, op basis van vrijhandel, zijn dus een enorme moneymaker voor de VS.

De jongste mega-aankoop door Nederland in de VS, de JSF (46 F-35-gevechtsvliegtuigen voor 5,42 miljard dollar) wordt gememoreerd als goed voorbeeld.

Belangrijkste zin in beide brieven, op briefpapier van de Nederlandse ambassade, is misschien wel dat, Trump of geen Trump, Nederland zich een „very close ally” [een zeer nauwe bondgenoot] van de Amerikanen noemt, die met hen vrijheid, welvaart en rechtsstaat verdedigt en militair protectionisme tussen bondgenoten en vaste partners not done vindt.

Ook een dreigementje: we vertrouwen elkaar dubbel en dwars sinds de oorlog , maar geschonden vertrouwen „could be difficult to repair” [zou wel eens moeilijk te herstellen zijn].

Tegelijkertijd een vrij loos dreigementje: het alternatief, Europees kopen, zal Nederland nooit doen. We zweren eeuwig trouw aan de VS als het op veiligheid aankomt, blijkt uit de correspondentie. Naar buiten toe doen, tot de Koning aan toe, alsof je je zorgen maakt over diepe groeven, en intern trouw betuigen aan de partner die zich steeds minder van je aantrekt, is spreken met twee tongen en een teken van machteloosheid.