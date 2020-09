Microsoft koopt gamegigant Bethesda voor 7,5 miljard dollar

Microsoft heeft de Amerikaanse gamegigant ZeniMax Media, uitgever en eigenaar van het onder gamers beroemde Bethesda Softworks, opgekocht. De monsteracquisitie van 7,5 miljard dollar (6,3 miljard euro) wordt vanaf maandag in gang gezet. De deal moet nog wel worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten.

Met de aankoop haalt Microsoft een aantal van de meest geliefde gameseries allertijden binnen, waaronder Fallout, Doom en Wolfenstein. Ook The Elder Scrolls-serie, die het afgelopen decennium domineerde met fantasygame Skyrim, is onderdeel van de aankoop. Daarnaast is Bethesda moederbedrijf van een kleine groep eigenzinnige gamestudio’s, met name sluipgame-expert Arkane Studios (Dishonored, Prey).

Agressieve aankoopstrategie

Op het moment dat de acquisitie werd aangekondigd, heeft Bethesda nog twee titels in ontwikkeling die tijdelijk exclusief worden uitgegeven voor de nieuwe spelcomputer van Microsofts aartsrivaal Sony. Het kwam Microsoft de laatste maanden op kritiek te staan dat het bedrijf weinig games zou uitbrengen die exclusief op zijn nieuwe Xbox Series X te spelen zijn.

De nieuwe spelcomputers PlayStation 5 en Xbox Series X komen halverwege november op de markt. Waar Microsoft inzet op een breed en makkelijk toegankelijk gameaanbod, pochte Sony vooral met de kwaliteit van zijn eigen titels.

De acquisitie van ZeniMax is tot nog toe het absolute hoogtepunt van de agressieve aankoopstrategie die Microsoft inzette om Sony op het gebied van games naar de kroon te steken. De laatste grote aankoop die Microsoft in de gametak deed was de acquisitie van Minecraft-maker Mojang voor 2,5 miljard dollar (2,1 miljard euro) in 2014.