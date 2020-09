‘Met één juicer begonnen en nu een saplab’

in

‘Op mijn zevenentwintigste had ik zestig man personeel. Mijn bedrijf – een online uitgaansplatform – had vestigingen in Nederland en Portugal, dj Tiësto was een compagnon. Ik leidde een snel leven: goed salaris, sportwagen, gesponsorde pakken en onbeperkt uitgaan. Maar fysiek ging het slecht. Ik sliep slecht, at ongezond, was constant gestresst.

„Rond die tijd ontmoette ik mijn vriendin Rosalynn, zij studeerde voeding en diëtiek. Wat ze erover vertelde, vond ik mega-interessant, dus ik begon mij te verdiepen in wat een gezonde levensstijl inhoudt. Ik realiseerde me: ik eet geen groente, ga laat naar bed, sport en ontspan niet. Financieel mag ik dan succesvol zijn, fysiek ben ik dat niet. Binnen een jaar besloot ik alles om te gooien. Ik ben toen met een mooi bedrag uit het bedrijf gestapt.

„Ik wilde een sabbatical van twee jaar, maar binnen drie maanden begonnen mijn vriendin en ik een onderneming in groentesap. Ik hou niet zo van salades, dus ik dacht: ik gooi de ingrediënten gewoon in de slowjuicer, zodat je het lekker kan opdrinken. We begonnen sapjes in onze omgeving te verkopen en dat sloeg aan.

„We hebben het als een start-up aangepakt. We begonnen thuis met één juicer en wat vriezertjes van Marktplaats, en daarna steeds opschalen. Nu hebben we een ‘saplab’ met de beste apparatuur. Inmiddels hebben we een paar duizend particuliere klanten en liggen we bij biologische supermarkten en bekende restaurants. We hebben vijftien mensen in dienst.”

‘De afgelopen maanden waren zo druk dat ik zeven dagen per week tot ’s avonds laat werkte. Door de coronacrisis zijn mensen nóg meer bezig met afvallen en hun gezondheid. Omdat het bedrijf nu goed loopt, probeer ik alles zo in te richten dat ik in de toekomst vaker een weekend vrij kan nemen.

„We eten alleen biologisch en letten bij het boodschappen doen niet op de prijs – zolang het maar lekker is. De planeet moeten we niet volspuiten met bestrijdingsmiddelen. Daarmee maak je de biodiversiteit kapot en krijg je zelf gifstoffen binnen.

„Als ik vrij ben, vind ik het heerlijk om te wandelen in de bossen: rust, verstand op nul, frisse lucht, beweging. Je stressniveau daalt meteen. Verder doe ik veel aan yoga.

„Dit jaar hadden we drie vakanties geboekt, waaronder naar Ibiza en Curaçao. Dat ging niet door, maar hopelijk kunnen we in december weer weg. Het lekkerste vind ik een Airbnb aan een mooi strand.

„Voor mij was het altijd: de mooiste auto, het mooiste horloge. Nu draag ik merkloze kleding. Waar het mij nu om gaat is: hoe kan ik mijn gedrag aanpassen om de planeet minder te beschadigen? En hoe kan ik anderen daarin stimuleren? Als je me over vijf jaar spreekt, zit ik waarschijnlijk als digital nomad in het buitenland. Het liefst woon ik dan in de natuur, in een bos.”

Netto-inkomen: 2.500 euro (gemiddeld) Vaste lasten: wonen (1.150 euro huur, gedeeld), gas/water/licht (258 euro, gedeeld), mobiel/internet (73 euro), verzekeringen (214 euro), boodschappen (750 à 1.200 euro per maand, gedeeld) abonnementen (Netflix 7,99 euro, Spotify 14,99 euro, yoga 55 euro), huisdier (hond, 80 euro, gedeeld), kinderzaken (dagopvang en kleding, 1.100 euro, gedeeld), kleding (50 euro), verzorging (50 euro), horeca (250 euro, gedeeld), reizen (2.500 à 5.000 euro per jaar, gedeeld), schoonmaker en glazenwasser (260 euro, gedeeld) Sparen: wat overblijft Laatste grote aankoop: fiets voor vriendin, 800 euro

