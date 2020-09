Meer islamofobie gemeld sinds invoering boerkaverbod

Het verbod op gezichtsbedekende kleding heeft geleid tot een toename in het aantal islamofobe incidenten, in elk geval in de eerste maand na invoer. Bijna de helft van de meldingen die Stichting Meld Islamofobie heeft verzameld in het Zwartboek boerkaverbod, komen uit augustus vorig jaar. De stichting pleit ervoor de wet te heroverwegen. De in het rapport gebundelde meldingen zouden slechts „het topje van de ijsberg” vormen.

Wat betekent het gedeeltelijke boerkaverbod voor de vrouwen die het betreft? „Zij worden een soort tweederangsburgers.”

De dertig meldingen van augustus 2019 vormden volgens woordvoerder Ibtissam Abaaziz een „enorme piek” voor de stichting, die sinds de oprichting in 2015 zo’n 600 klachten ontving. In Nederland dragen tussen 200 en 400 vrouwen een nikab (alleen ogen zichtbaar) of boerka (gezicht volledig bedekt). Meldsters – zowel met als zonder gezichtssluier – geven aan sinds het boerkaverbod meer te maken te hebben gehad met belediging, bedreiging of zelfs agressie. Handhaving daarvan zou in de praktijk lastig zijn, omdat de politie volgens de opstellers van het rapport vaak niet goed op de hoogte is van de bepalingen uit de wet.

Dagtaak

Doorgaans gebeurden de incidenten op plaatsen waar het verbod helemaal niet van kracht is, zoals in winkels en op straat. Dat leidt er volgens de woordvoerder toe dat de bewegingsvrijheid van gesluierde vrouwen in sommige gevallen feitelijk is ingeperkt. Abaaziz: „Omdat ze niet meer in zulke situaties terecht willen komen, gaan ze zo min mogelijk naar buiten of vermijden ze het openbaar vervoer.” De meldingsbereidheid is volgens Abaaziz laag. „Mensen zeggen vaak dat het een dagtaak zou worden om al hun ervaringen bij ons te melden.”

Stichting Meld Islamofobie concludeert op basis van haar eigen rapport dat het verbod op gezichtsbedekking niet functioneert en pleit voor afschaffing. „Het wordt vooral een legitimering om vrouwen die een gezichtssluier dragen uit te sluiten en te discrimineren.”