Koophuis 8,2 procent duurder - grootste stijging in anderhalf jaar

Huizenkopers betaalden vorige maand 8,2 procent meer voor bestaande koopwoningen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat was de grootste prijsstijging sinds januari 2019, blijkt uit maandag vrijgegeven maandcijfers over de huizenmarkt van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een huis kostte vorige maand gemiddeld 336.277 euro.

De huizenprijzen stijgen sinds juni 2013 onafgebroken en lagen in augustus ruim 50 procent hoger dan toen. De coronacrisis heeft tot nu toe nog niet geleid tot een grote afname van activiteit op de huizenmarkt. Vorige maand wisselden iets meer dan 19.000 huizen van eigenaar, nagenoeg evenveel als in augustus vorig jaar. In totaal werden in de eerste acht maanden van 2020 148.107 woningen verkocht, wat zich vertaalt naar een stijging op jaarbasis van 5 procent.

Maandag werd ook bekend dat de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) volgend jaar verder omhooggaat. Woningkopers kunnen vanaf 2021 bij aankoopprijzen tot 325.000 euro gebruikmaken van de NHG. Nu is dat 310.000 euro. Wie een NHG afsluit bij de woningaankoop - tegen een premie van 0,7 procent van het hypotheekbedrag - is verzekerd tegen de restschuld die kan achterblijven als het huis ooit gedwongen moet worden verkocht, bijvoorbeeld na baanverlies. Afgelopen jaren is de NHG-grens parallel aan de huizenprijzen flink gestegen.