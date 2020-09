Kampioen Bryson DeChambeau spot met golfwetten én hindernissen op de baan

Een letterlijk stille revolutie voltrok zich zondag op de baan van Winged Foot, een exclusieve golfclub ten noorden van New York City, waar vanwege het coronavirus geen toeschouwers welkom waren. Van de 61 spelers die begonnen aan de slotronde van het US Open, een van de vier grote toernooien op de internationale golfkalender, noteerde alleen Bryson DeChambeau een ronde onder par: 67 slagen (-3). De 27-jarige Amerikaan was ook de enige deelnemer die na vier ronden onder par eindigde: 274 (-6). De uitzonderlijke scores op de baan die zoveel topgolfers vrezen, leverden hem zijn eerste overwinning bij een major op. Maar DeChambeau toonde vooral aan dat zijn onconventionele benadering van de golfsport toekomst heeft.

Al voor zijn entree op het professionele circuit, in april 2016, was DeChambeau een veelbesproken golfer. Zijn prestaties als amateur kwamen in de buurt van de Amerikaanse golflegendes Jack Nicklaus en Tiger Woods. En dankzij zijn pet, eenzelfde soort cap als de Amerikaanse oud-kampioen Ben Hogan altijd droeg, was hij een opvallende verschijning.

Bryson DeChambeau gaat putten in zijn laatste ronde op het US Open. Foto Brad Penner/USA TODAY

Maar als het over DeChambeau ging, werd toch het meest gesproken over zijn golfclubs. Zijn ijzers – de stokken waarmee je speelt tussen de tee en de green – hebben allemaal dezelfde lengte: 37,5 inch (zo’n 95 centimeter). Bij een conventionele golfset varieert de lengte van 35 tot 39 inch. DeChambeau deed als tiener het idee op na het lezen van het boek The Golfing Machine. Het levert hem naar eigen zeggen een constante op in zijn swing, en het maakt hem minder blessuregevoelig – hij hoeft zijn positie nou eenmaal niet bij elke slag aan te passen aan de lengte van zijn club.

Hetzelfde boek inspireerde hem ook tot de ontwikkeling van zijn mechanische ogende slagtechniek. Op de website Golf.com zei hij daarover: „Als je een machine zou ontwerpen voor de swing met een golfclub, hoe zou die machine dat doen? Je zou de machine niet zo programmeren dat het overbodige bewegingen zou produceren. Je zou ’m zo bouwen dat hij eenvoudig en bij herhaling werkte. Dat is precies zoals mijn swing is.”

Succes als prof

De eigenzinnige DeChambeau was als professional vrij snel succesvol. Hij won tot begin dit jaar vijf toernooien op de PGA Tour, het sterk bezette en met honderden miljoenen dollars gedoteerde Noord-Amerikaanse circuit. Zijn beste jaar was 2018, met vier overwinningen, deelname aan de Ryder Cup – de tweejaarlijkse wedstrijd tussen de beste golfers van de VS en Europa – en een vijfde plaats op de wereldranglijst. Maar daarna bleven de zeges uit; in 2019 wist DeChambeau alleen op de minder prestigieuze Europese Tour een toernooi te winnen.

De geboren Californiër, die erom bekendstaat zijn spel en materiaal tot in de kleinste details te analyseren, besloot zich te storten op zijn fysiek: begin oktober vorig jaar beloofde hij publiekelijk om in 2020 als „een ander persoon” terug te komen. De 1,85 meter lange DeChambeau woog op dat moment 88 kilo en dat moest, met behulp van een uitgekiend, calorierijk dieet en vele uren in de sportschool, een flink stuk meer worden.

Bryson DeChambeau op het US Open Foto Brad Penner/USA TODAY

Hij verscheen begin dit jaar zo’n tien kilo zwaarder op de baan. En toen het golfseizoen op de Amerikaanse Tour op 12 maart voor onbepaalde tijd werd stilgelegd omdat het coronavirus in de VS massaal om zich heen greep, maakte DeChambeau daar dankbaar gebruik van. Hij trainde en at er nog meer gewicht bij, totdat de weegschaal 106 kilo aangaf. Met een lichaam dat meer weg heeft van een American footballer dan van een golfer eindigde hij bij de eerste drie toernooien na de coronabreak in de toptien. Begin juli won hij de Rocket Mortgage Classic.

Wat opviel bij die zege, was de lengte van zijn drives. Zestien keer overbrugde DeChambeau met zijn afslagen meer dan 350 yards (omgerekend 320 meter). De concurrentie kwam niet eens tot de helft van dat aantal.

Bij het US Open spotte DeChambeau met alle ideeën van de ontwerpers van Winged Foot. Hij sloeg ballen over bomen die als hindernis te boek staan, zijn verste drives kwamen na bijna 350 meter tot stilstand. Zijn bal belandde regelmatig in de rough, het hogere gras aan de rand van de baan, maar dat nam DeChambeau voor lief. Tot frustratie van de Noord-Ier Rory McIlroy, viervoudig major-winnaar en in 2011 de beste bij het US Open. „Dit is volgens mij niet de manier waarop deze baan of dit toernooi gespeeld moet worden.” McIlroy doelde op het feit dat voor het US Open elk jaar een baan wordt uitgezocht die een grote accuratesse vergt.

Skills en gevoel

Profgolfer en bondscoach Maarten Lafeber keek juist met bewondering naar het spel van DeChambeau. „Het is niet eens dat de andere spelers zoveel korter slaan, alleen neemt hij op elke hole het risico. Maar hij heeft ook de skills en het gevoel om de bal uit de rough te slaan.”

Bryson DeChambeau heeft zijn eerste grote golftitel binnen: met een voorsprong van zes slagen won hij het US Open. Foto Justin Lane/EPA

Ondanks het recente succes verwacht Lafeber niet dat het spel van DeChambeau veel navolging zal krijgen. „Hij is razend slim en berekent elke slag op wiskundige wijze, tot het putten aan toe. Nu zeg ik niet dat andere golfers niet slim zijn, maar zijn manier van spelen zie ik niet zo snel voor anderen weggelegd. Vergeet niet dat hij al heel lang op deze manier speelt. Hij heeft er nu alleen kracht aan toegevoegd.”

DeChambeau liet direct na het US Open weten voor de volgende major – de Masters op Augusta – te denken aan een langere driver, om weer een paar meter verder te slaan. En er kan volgens de nieuwe nummer vijf van de wereld ook nog wel een paar kilo bij. De revolutie is pas net begonnen.