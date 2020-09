Italianen kiezen voor 345 minder parlementariërs

Het aantal parlementariërs in Italië wordt teruggebracht met een derde. In een referendum zondag en maandag steunde 68 procent van de kiezers een voorstel hiertoe. Het is een nieuwe indicatie hoe sterk het verlangen naar vernieuwing van het politieke bestel in Italië is.

Waarschijnlijk zou dit percentage nog fors hoger zijn geweest als niet aan aantal kiezers om tactische of procedurele redenen ‘nee’ had gestemd. Sommigen wilden dit voorstel niet steunen omdat het was ingediend door de meeregerende Vijfsterrenbeweging, een links-populistische groepering die begonnen is als antisysteempartij. Anderen vonden dat vermindering van het aantal parlementariërs het sluitstuk moet zijn van hervormingen, niet het beginpunt.

Dit is „een historisch resultaat. We krijgen weer een normaal parlement, met 345 zetels en privileges minder”, zei in een eerste reactie Luigi Di Maio, minister van Buitenlandse Zaken en de feitelijke voorman van de Vijfsterrenbeweging.

De uitslag betekent een impuls voor zijn wat in het slop geraakte partij. Zonder ons „was dit nooit gebeurd”, zei Di Maio. Hij beloofde zich te zullen inspannen voor andere hervormingen.

Dertig jaar debat

Het aantal Kamerleden gaat terug van 630 naar vierhonderd en het aantal gekozen senatoren van 315 naar tweehonderd. Hiervoor was een grondwetswijziging nodig. Omdat die niet met tweederde meerderheid door het parlement was gekomen, moest er een referendum komen.

Vermindering van het aantal parlementsleden is onderdeel van een hervormingspakket waarover al zo’n dertig jaar wordt gesproken in Italië. Op een demonstratie eerder deze maand in Rome zeiden veel nee-stemmers dat vermindering van het aantal parlementsleden (die tot de bestbetaalde volksvertegenwoordigers van Europa horen) waarschijnlijk helpt om de politiek efficiënter te maken en de kloof tussen politiek en burger te verkleinen, maar dat eerst andere, effectievere maatregelen nodig zijn. Zoals voorkomen dat Kamer en Senaat dubbel werk doen omdat ze nu dezelfde bevoegdheden hebben, en kiezers meer invloed geven op de vraag wie hen vertegenwoordigt door meer ruimte te maken voor voorkeurstemmen.

„Onder de huidige kieswet bepalen de partijleiders wie er in het parlement komen”, zei oud-minister van Buitenlandse Zaken Emma Bonino, ook aanwezig bij die demonstratie. „Zij stellen de lijsten op. Een voorkeurstem uitbrengen is maar beperkt mogelijk. Zo krijg je parlementsleden die wel goede banden hebben met de partijtop, maar geen binding voelen met hun kiezers.”

Regionale verkiezingen

Gelijktijdig met het referendum zijn in zeven van de twintig regio’s verkiezingen gehouden. Volgens de nog voorlopige uitslagen heeft de rechtse oppositie het hier goed gedaan, maar niet de knock-out uitgedeeld waarop zij had gehoopt.

Dat de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini er niet in lijkt te zijn geslaagd het traditioneel linkse bolwerk Toscane te veroveren, ook al had ze daar haar antimigrantenretoriek wat gematigd, is een opsteker voor premier Giuseppe Conte. Het kabinet komt nu door deze regionale uitslagen niet zwaar onder druk. De twee coalitiepartijen kunnen tevreden zijn. De Vijfsterren claimen het vaderschap van het referendum, en de centrum-linkse Democratische Partij behoudt waarschijnlijk Toscane, net als de electoraal belangrijke regio Campanië, met Napels als hoofdstad.

Opvallend is de monsterzege in de regio Veneto voor Luca Zaia, de populaire zittende gouverneur, kandidaat van rechts. Hij krijgt volgens exitpolls meer dan 70 procent. Zaia is traditioneel nauw verbonden aan Salvini en zijn Lega, maar heeft daar de afgelopen maanden regelmatig afstand van genomen en stond met een eigen lijst kandidaat. Zaia is ook geprezen omdat hij als eerste in Italië een beleid van veel en snel testen op het coronavirus voerde.

Hard en snel ingrijpen om verspreiding van het virus tegen te gaan heeft in Campanië ook een rol gespeeld in de duidelijke zege op links van zittend gouverneur Vincenzo De Luca, die wel de ‘coronasheriff’ werd genoemd.