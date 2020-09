In Avengers draait het louter om actie

Aan het begin van Marvel’s nieuwe game Avengers slaat het noodlot toe. Een groep superhelden, onder wie Iron Man, Captain America en Thor, faalt in het verijdelen van een aanslag. Hun geloofwaardigheid loopt een deuk op en de Verenigde Staten veranderen in een politiestaat.

Games Marvel’s Avengers is nu verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One, pc en Google Stadia. De game verschijnt later ook voor de PlayStation 5, Xbox Series S en Series X. ●●●●●

Superheld-in-spé Kamala Khan ontdekt dat juist de politiemacht achter de aanslag zat. Ze besluit daarom het superheldencollectief Avengers weer bij elkaar te krijgen. Wat volgt is een traditioneel actiespel dat de formule van Marvel-films tot op de letter volgt. Je begint als Kamala en ontmoet gaandeweg meer speelbare helden. Iedere figuur onderscheidt zich met eigen gimmicks van de rest.

Kamala is een uitstekende hoofdpersoon die het merendeel van het verhaal draagt. Ze is groot fan van de Avengers, die beroemd zijn in het game-universum, en vertegenwoordigt zo de gevoelens van veel spelers. Als vrouw en moslim vertegenwoordigt ze ook minderheden in een overwegend witte game-industrie.

Waar actiemomenten groots in beeld worden gebracht, daar schiet de game tekort in de vertelling . Die ‘terroristische’ aanslag in San Francisco wordt bijvoorbeeld met veel explosies getoond, maar de opkomst van de politiestaat wordt vluchtig samengevat. Ruimte voor persoonlijke groei van personages is nagenoeg niet, omdat ze druk zijn met het naleven van een Hollywood-actiescript. In de levels moeten telkens vele vijanden verslagen worden. Gaaf en cinematisch, maar het verliest op den duur zijn charme. De helden variëren amper, waardoor je de hele game eigenlijk hetzelfde doet. Deze formule zal sommige gamers bekend voorkomen: grote titels zaten vijftien jaar geleden allemaal hetzelfde in elkaar. Moderne games zijn sindsdien geëvolueerd, maar Avengers zweert bij de oude formule.

Matige multiplayer

Wie Avengers uitspeelt kan aan de slag met een uitgebreide multiplayermodus. Met drie andere spelers voltooi je missies en maak je de helden sterker. Daarmee wil Avengers zich meten met grote games als Destiny 2, die jaren na verschijning nog worden gespeeld.

Van echt coöperatief spelen is eigenlijk geen sprake. Iedere held is gemaakt om zelfstandig te vechten. Van synergie zoals je die in andere games ziet, waar spelers elkaar moeten ondersteunen, is nauwelijks sprake. De game probeert tijdens die online missies nog wel een verhaal te vertellen, maar ook dat weet op weinig punten te inspireren. Het gros van de missies bestaat uit grote kamers, waar een voice-over voorafgaand aan het gevecht een kort verhaaltje vertelt.

Je voelt dat er een hoop ambitie achter Avengers schuilt, maar dit wordt op maar weinig punten waargemaakt door de wellicht toch te kleine ontwikkelstudio. Dat is jammer, want we hadden de charmante hoofdpersoon Kamala meer gegund.