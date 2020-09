Gedeeltelijke overname TikTok krijgt Trumps fiat

Het getouwtrek om de populaire videoapp TikTok – van Chinese origine – lijkt tot een deal te leiden. President Donald Trump liet afgelopen weekeinde weten dat hij zijn ‘zegen’ geeft aan een gedeeltelijke overname van de Amerikaanse onderdelen van TikTok.

IT-bedrijf Oracle en supermarktketen Walmart nemen respectievelijk 12,5 en 7,5 procent aandeel in een afgesplitst onderdeel dat TikTok Global moet gaan heten. De Chinese eigenaar van TikTok, ByteDance, houdt voor een groot deel zeggenschap.

Dat is niet de deal die Trump in gedachten had. Vorige maand zei de Amerikaanse president dat hij TikTok als een bedreiging voor de nationale veiligheid beschouwt. De reden: persoonlijke data van de 100 miljoen Amerikaanse TikTok-gebruikers zouden gedeeld kunnen worden met de Chinese staat. Trump wilde de app verbieden, tenzij alle Amerikaanse onderdelen en data van het bedrijf in Amerikaanse handen kwamen.

Door te dreigen met een verbod op de app in de downloadwinkels van Apple en Google, wist het Witte Huis een eerdere, minder ingrijpende deal om te buigen in deze gedeeltelijke overname en een beursgang van de Amerikaanse TikTok-divisie. Trumps ‘zegen’, zoals hij die zaterdagavond tegen journalisten uitsprak, is pragmatisch: als hij het onderste uit de kan zou eisen, krijgt de overname nooit de vereiste Chinese goedkeuring.

Lees ook: Wie krijgt de macht over het algoritme van TikTok?

Het is niet de eerste keer dat Trump zich persoonlijk met grote overnames bemoeit. Hij wilde ook dat de fusie tussen AT&T en Time Warner geblokkeerd werd (2017) en stak een stokje voor de overname van Qualcomm door Broadcom (2018).

De TikTok-kwestie kan niet los gezien worden van Trumps goede relatie met Larry Ellison, oprichter van Oracle en een van de weinige techleiders die de Trump-regering steunt.

Oracle, groot geworden met software voor databeheer, kan met TikTok het wat stoffige imago oppoetsen. Ook Microsoft had belangstelling voor TikTok, maar greep mis. Het overnamebedrag dat vorige maand rouleerde was 30 miljard dollar. Nu gaat ByteDance voor een waardering van 60 miljard dollar. Ter vergelijking: de marktwaarde van socialmediaapp Snap bedraagt 35 miljard dollar.

Lees ook: Help, het internet breekt in tweeën

Trump zet het verbod op Chinese technologie in als wapen in de handelsoorlog met China en als een middel om aandacht te trekken in de verkiezingsstrijd. Het Witte Huis begon een zuiveringsactie om het Amerikaanse internet los te knippen van Chinese invloeden. The Clean Network, zoals het initiatief heet, streeft naar een netwerk zonder Huawei, telefoons zonder Chinese apps en cloudtoepassingen zonder Chinese inmenging.

In dat kader past ook het verbod op WeChat, de chatapplicatie van het Chinese bedrijf Tencent. Die app moest afgelopen uit de downloadwinkels van Apple en Google verdwijnen, maar een rechter in Californië oordeelde dat dat in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Het verbod op WeChat is uitgesteld, maar nog niet helemaal van de baan.

Lees ook: Een tiktokkende tijdbom

NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven